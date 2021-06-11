Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısı ne zaman ve hangi güne ertelendi? İşte, son bilgiler.

Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı 1 Haziran'da başlayan yeni normalleşmenin ardından milyonlarca vatandaşın odaklandığı konulardan oldu. Koronavirüs mücadelesinde aşı süreci ve son durumun değerlendirileceği Kabine Toplantısı'nda normalleşme adımlarının ele alınması bekleniyor. Kritik Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması ön görülüyor. Gelen son dakika bilgisine göre bugün (10 Haziran) yapılması planlanan Kabine toplantısının ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.. İşte detaylar



1 Haziran'da kademeli normalleşme sürecine geçilmesinin ardından milyonlarca vatandaş gözünü Kabine Toplantısı'na çevirmiş durumda.



Koronavirüsle mücadele kapsamında son durumun değerlendirilmesi beklenen Kabine Toplantısı bu hafta erkene alındığı bilgisi gelmiş ve 10 Haziran'da yapılacağı açıklanmıştı.. Gelen son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle toplantı 21 Haziran tarihine ertelendi..