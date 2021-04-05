Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler yeni kararlarda
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve yeni kararlar neler olacak soruları ile ülke genelinde alınacak olan kararları öğrenmek isteyen vatandaşlar, toplantının tarihine odaklandı. Geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda, ramazan ayına yönelik bazı kararların alındığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi ve pazar yasağının uygulanacağını duyurdu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında önemli bilgiler
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Kabine Toplantısı, alınabilecek önemli kararlar dolayısıyla bugün gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ile merak ediliyor. Pek çok ilde vaka sayılarının artması ve kırmızı statüye girmeleri dolayısıyla yeni bir karara tabi tutulup tutulmayacakları da Kabine Toplantısı ile belirlenecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, Kabine Toplantısının 2 haftada bir yapılacağı duyurulmuştu. Bu nedenle Kabine Toplantısının 12 Nisan Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor.
İşte, son toplantıda alınan karar;
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Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.
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Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.
Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.