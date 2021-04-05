Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler yeni kararlarda

Kabine Toplantısı, alınabilecek önemli kararlar dolayısıyla bugün gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ile merak ediliyor. Pek çok ilde vaka sayılarının artması ve kırmızı statüye girmeleri dolayısıyla yeni bir karara tabi tutulup tutulmayacakları da Kabine Toplantısı ile belirlenecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler