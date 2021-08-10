Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bugün Kabine Toplantısı var mı? İşte masadaki tedbirler! Aşı olmayanlar...
Kabine Toplantısı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar milyonlar tarafından takip ediliyor. Koronavirüs salgınında son durumun ele alındığı Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak sorusu merak ediliyor. Toplantı öncesinde bazı planların da masada olduğu ve değerlendirildiği gelen ilk haberler arasında. Artan vaka sayılarına karşın kapanma tedbiri yerine özellikle kapalı alanlarda aşılı-aşısız ayrımı ve günlük PCR testleri gündemde. Ülkemizde meydana gelen orman yangınları nedeniyle Kabine Toplantısı ileri bir tarihe ertelenmişti. Önümüzdeki hafta ise toplantının gerçekleştirilmesi bekleniyor. İşte, Kabine Toplantısı'nda masadaki yeni planlar...
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Okulların açılacağı eylül ayının ikinci yarısında hayata geçirilmesi planlanan tedbirler masada... Buna göre sonbaharda yeni kısıtlamalar veya sokak yasakları düşünülmüyor, ancak kapalı mekanlara girişlerde PCR testi zorunluluğu, aşılı-aşısız ayrımı gibi uygulamalar tartışılıyor...
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Edinilen bilgiye göre, hükümet turizm sezonu boyunca genel pandemi tutumunda bir değişiklik yapmayacak. Eylül ayının ikinci yarısından sonra ‘kapalı mekan’ kuralları daha net ortaya çıkacak. Ekim-kasım aylarında sosyal alanların, okulların, kamu binalarının ve iş yerlerinin kapalı mekanlarının aşılı ve aşısızlar için nasıl kullanılacağına dair kurallar listelenecek.
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ÖNCELİK OKULLARI AÇMAK
Öncelik okulların açılmasında olacak. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanı sıra, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun ortak görüşü oluştu. Üniversite için yapılan planlama ilk ve orta öğretim için de aynen uygulanacak.
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Uzmanlar, öğretmenlerin çoğunluğunun aşı yaptırdığını, öğrencilerin büyük bölümünde risk bulunmadığını belirterek, yüz yüze eğitim konusunda tavrın net olduğunu belirttiler. Üniversitelerdeki yüz yüze eğitim konusundaki hazırlıklar ise daha önceden başladı. Aşı yaptırmamış öğrenciler için PCR testi veya online eğitim gibi seçeneklerin tartışıldığı konuşuluyor.
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VAKALARA BAKILACAK...
Yapılan değerlendirmelerde eylülün ikinci yarısından itibaren metropollere göçün tamamlanacağı, vaka artışının bu dönemde önemli olacağı belirtiliyor. Okulların açılmasından önceki bu hareketliliğin sonucuna bakılacak.
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Vaka sayısındaki değişiklik ve sağlık kuruluşlarının yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranlarına göre yeni değerlendirmeler yapılacak.
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KAMUYA TEST ZORUNLULUĞU
Okulların açılacağı tarihe kadar vaka sayısının 30 bini aşacağı ve dalgalanmanın durumuna göre planların revize edileceği belirtiliyor.
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3 milyon 300 bin kamu çalışanının kapalı mekan çalışma düzenine geçişi sonrasında uygulanacak kurallar da ayrıca belirlenecek. Sosyal mekanlarda olduğu gibi bu çalışanlar için de ücretsiz PCR testinin zorunlu tutulacağı ve bu testlerin 2 günde bir tekrarlanacağı ifade ediliyor.
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23 BİN 731 YENİ VAKA
Türkiye’de son 24 saatte 245 bin 253 koronavirüs testi yapılırken, 23 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti. Dün iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 365 oldu.
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Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı günlük koronavirüs tablosuna göre, 18 yaş üzerinde 1. doz aşı uygulananların oranı yüzde 67.89, 2. doz aşı uygulananların oranı ise yüzde 47.75 oldu. Uygulanan 1. doz aşı 42 milyon 140 bin 662, 2. doz 29 milyon 637 bin 537, 3. doz 5 milyon 774 bin 462 olmak üzere toplamda 77 milyon 552 bin 661 doza ulaştı. Twitter’dan paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da “Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz” ifadelerini kullandı.