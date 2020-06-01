Kabine toplantısı ne zaman? Yaklaşık 3 ay sonra yüz yüze gerçekleşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısı haftalar sonrasında yüz yüze gerçekleşecek. Bir süredir dijital ortamda yapılan kabine toplantısı, bu kez yetkili mercilerin fiziki katılımları ile yapılacak. Salın ile mücadelenin de gündemde yer alacağı kabine toplantısı içerisinde pek çok gelişme ele alınacak. Peki, kabine toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, o konudaki son gelişmeler
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Kabine toplantısı geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da perşembe günü gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı bakanların katılımı ile gerçekleşecek olan kabine toplantısı, birçok konuyu gündemine alacak. İşte, bu kez yüz yüze gerçekleşecek olan kabine toplantısı hakkında merak edilen detaylı bilgiler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 2 buçuk ayın ardından Ankara'da olacak. Erdoğan'ın, Çarşamba günü AK Parti MYK Toplantısı'na, Perşembe günü de Kabine Toplantısı'na başkanlık etmesi bekleniyor.
Yeni haftada mesaisini Ankara'da sürdürmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'na başkanlık edecek. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplayacak. Toplantılar yüz yüze gerçekleşecek.
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2 toplantıda da öncelikli olarak yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele ele alınacak, atılan adımlar sonrasında veriler analiz edilecek. Yeni adımlar için de görüş alışverişinde bulunulacak.
Libya ve Suriye'de sahadaki gelişmeler de toplantılarda masada olacak başlıklar arasında. Libya'da meşru hükümete sağlanan destek ile sahada alınan sonuçlar detaylı bir şekilde ele alınacak.
Doğu Akdeniz'de önümüzdeki süreçte yaşanacak gelişmelere için hazırlıklar yapılacak. İdlib'de Rusya ile devam eden devriyeler ve sahadaki durum değerlendirilecek.