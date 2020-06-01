Kabine toplantısı ne zaman? Yaklaşık 3 ay sonra yüz yüze gerçekleşecek

2 toplantıda da öncelikli olarak yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele ele alınacak, atılan adımlar sonrasında veriler analiz edilecek. Yeni adımlar için de görüş alışverişinde bulunulacak.



Libya ve Suriye'de sahadaki gelişmeler de toplantılarda masada olacak başlıklar arasında. Libya'da meşru hükümete sağlanan destek ile sahada alınan sonuçlar detaylı bir şekilde ele alınacak.



Doğu Akdeniz'de önümüzdeki süreçte yaşanacak gelişmelere için hazırlıklar yapılacak. İdlib'de Rusya ile devam eden devriyeler ve sahadaki durum değerlendirilecek.