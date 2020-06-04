Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta yapılacak? Yeni detaylar
Kabine toplantısı ne zaman ve hangi gün yapılacak sorusu, geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi sokağa çıkma yasağı gibi konuların görüşülmesinin beklendiği için pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz hafta perşembe günü gerçekleşen kabine toplantısı, tüm bakanların katılımıyla gündem konularının da değerlendirileceği toplantı olacak. Peki, kabine toplantısı ne zaman saat kaçta gerçekleşecek? İşte, kabine toplantısı hakkında merak edilen detaylı bilgiler
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Alınacak olan bazı kararlar için büyük önem taşıyan kabine toplantısı için 4 Haziran Perşembe günü işaret edilmişti.
Yaklaşık 2 buçuk ayın ardından Ankara'da gerçekleşmesi beklenen kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık etmesi bekleniyordu. Bazı kaynaklarda toplantının gelecek haftaya ertelendiği bilgisine yer verildi. Detayların ilerleyen saatlerde netlik kazanması bekleniyor.
Peki, sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu olacak mı? İşte, o detaylar
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceği ve bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağına ilişkin Bilim Kurulu'nun görüşünün sorulması üzerine sokağa çıkma kısıtlamasının en son 15 ilde gerçekleştiğini hatırlattı.
Fahrettin Koca, "Önümüzdeki dönemde sokağa çıkma ile ilgili hafta sonu ile ilgili şu an genel bir düşünce yok ama illerde vakaların dağılımında bir değişiklik olursa o durumda gerektiğinde illerde bu anlamda her zaman karar almak mümkün olabilir. Bilim Kurulu'nun genelde böyle bir önerisi oldu. Şu an bütün Türkiye'de veya en son uygulandığı şekli ile 'illerde uygulanmaz' şeklinde bir önerisi olmadı, gerektiğinde iller bazında vaka durumuna göre gündeme her zaman gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.
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Bu süreçte en çok fedakarlık gösterenlerin 65 yaş üstü büyükler ile gençler olduğunu dile getiren Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:"Sokağa çıkma noktasında kısıtlı olan en son Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı şekliyle büyüklerimizin haftada bir gün, gençlerimizin de haftada iki gün sokağa çıkma saatleri de belirtildiği şekilde uygulanıyor. Bilim Kurulu'nda bu gündeme geldi. Özellikle daha çok büyüklerimizin hareket kısıtlılığı ve benzeri sorunlar nedeniyle bunun artırılmasının doğru olacağı şeklinde bir yaklaşım var. Düzenleme önümüzdeki hafta muhtemelen gündeme gelmiş olur, daha net bir karar. Bilim Kurulu'nun önerisi Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmiş olur. O durumda zaten açıklanmış olur. Yani bir düzenleme yapılması gündeme gelmiş oldu, gelecek hafta bu netleşmiş olur."Koca, büyüklerin ve gençlerin bu kısıtlılığına, bu fedakarlığına son vermenin tedbirlere uyulmasıyla doğru orantılı olduğunu yineledi.