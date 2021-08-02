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Haber Giriş: 02 Ağustos 2021 - 11:17 | 

Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta? Kabine Toplantısı bugün yapılacak mı? İşte son bilgiler

Kabine Toplantısının ne zaman olacağı vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınında son dakika gelişmeleri devam ediyor. Artan vaka sayılarının ardından ne gibi tedbirlerin alınacağı merak konusu. İşte son bilgiler

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Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak sorusunun cevabı merakla takip ediliyor. Toplantının bugün yapılması bekleniyor.

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Türkiye'de ve dünyada vaka sayılarında yeniden bir artış söz konusu. Özellikle Kurban Bayramı'nın ardından artan vaka sayıları 20 bin seviyesini geçti. Bu yüzden alınacak yeni tedbirler olacak mı sorusunun cevabı merak ediliyor.

3KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Toplantının hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın açıklaması yapması bekleniyor.

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