Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta? İşte konuşulması beklenen maddeler
Kabine Toplantısı bu hafta pek çok kısıtlama kararının gözden geçirileceği merci olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların katılımıyla geçekleşecek olan Kabine Toplantısı, Bilim Kurulu tavsiyelerinin ele alınacağı yer olacak. Kabine Toplantısı sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan kamera karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulunacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta yapılacak? İşte, toplantıda konuşulması beklenen maddeler
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1
Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Bilim Kurulu toplantısından çıkacak olan sonuca göre şekillenecek olan Kabine Toplantısı, vaka sayıları, aşılama durumu gibi pek çok hususun göz önünde bulundurulacağı yer olacak. Kabine Toplantısı, bu detaylara göre yön tayin edecek. Peki, kısıtlama kararlarının da konuşulacağı Kabine Toplantısı ne zaman gerçekleşecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Normal şartlarda 2 haftada bir gerçekleşen Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle ertelenmişti. Kabine Toplantısı 21 Haziran Pazartesi günü saat 15.00 itibariyle başlayacak.
Toplantı sonuçları ise 19.00 itibariyle kamuoyuna duyurulacak.
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KISITLAMALAR KALKACAK MI?
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, TRT Haber'de kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağı ile ilgili şu bilgileri paylaştı:
Evet bu en çok vatandaştan da gelen talep. Bize de çok fazla miktarda ulaşıyor. Belki pazar günü de cumartesi günü gidi devam edebilir, belki saatler biraz daha gece alınabilir. Gece saatlerinde insanlar daha fazla bir araya geliyorlar. Evlerde bulaşın fazla olduğunu görüyoruz. Evde bulunacak saatler belki 22.00’den 23.00’e kaydırılabilir, sosyal alanlarda açık alanların saatleri kaydırılabilir. Ama özellikle geldiğimiz noktada, aşıda da iyi noktaya gelmişken, bireysel önlemlere daha dikkat edildiğinde daha iyiye gideceğimizi söylemek mümkün.
Maskeler ne zaman çıkar?
En çok karşılaştığımız sorular bunlar. Muhtemelen eğer sonbahar döneminde bu rakamlara erişirsek açık havada maske takmamız gerekmeyebilir. Minibüse, metroya binerken, hastaneye giderken, AVM’ye giderken maske takacağız. Ama günlük hayatta, açık havada maskenin daha az kullanacağımızı söylemek mümkün olacak.
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PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KALDIRILACAK MI?
1 Haziran'da yürürlüğe giren kademeli normalleşme ile sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'den sonra olacak şekilde düzenlenmiş, pazar günleri ise tamamen kısıtlama kapsamında kalmıştı.
Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yapacağı açıklamayla belli olacak.