Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta başlayacak? Cumhurbaşkanı saat kaçta açıklama yapacak?

Eğer kısmi normalleşme takvimi aralıklarla başarıyla uygulanırsa, arada yapılacak vaka analizlerinden salgının en çok hangi hareketlilik ve hangi bölgede tetiklediği de görülebilecek. Buna ilişkin eski veriler olmasına rağmen, mutasyona da bağlı olarak yeni analiz yapmanın önemli olduğu belirtiliyor.



Bu süreçte 3 çalışmanın büyük önem taşıdığı kaydedildi. “Sıkı denetim, kontrollü normalleşme ve aşı kampanyasının hızlandırılması” durumunda yaz aylarının kolay yönetileceği belirtiliyor.



Uzmanlar, haziran- temmuz aylarında 30 milyon doz aşının yapılması ve kısmi normalleşmenin iyi yönetilmesi durumunda vaka sayısının 10-15 bin bandında kalacağını ifade ediyorlar. Sonbaharda, aşı uygulamasının başarısına bağlı olarak daha rahat bir kışa hazırlanabileceği iddia ediliyor.