Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta başlayacak? Cumhurbaşkanı saat kaçta açıklama yapacak?
Kabine Toplantısı ile kritik kararlar gündemde yer alacak. Bilim Kurulu tarafından vaka sayıları göz önünde bulundurularak toplantı için hazırlanacak olan rapor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak olan Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta başlayacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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Kabine Toplantısı, kısıtlamalar, yasaklar, normalleşme adımları gibi pek çok noktada kararların alınacağı yer olacak. Kabine Toplantısı sonrasında, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da duyurduğu kademeli normalleşme açıklamalarının gelmesi bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta yapılacak ve Cumhurbaşkanı saat kaçta konuşacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 15.00'da başlayacak. Toplantıda Bilim Kurulu önerileri konuşulacak. Ardından toplantı sonrası alınan kararlar kamuoyuna duyurulacak.
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CUMHURBAŞKANI NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının sona ermesiyle birlikte kamera ve basın mensuplarının karşısına geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 18.00 itibariyle açıklama yapması bekleniyor.
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Hürriyet Gazetesi'nden Nuray Babacan'ın haberine göre Hükümette ve ilgili bakanlıklarda yapılan değerlendirme toplantılarında, açılışta “kademe” uygulanmasının önemine sürekli vurgu yapıldı.
Geçen temmuz ve mart aylarına vakaların gerilemesi üzerine hızla normalleşmeye geçilmesinin, salgın dalgasının güçlenerek geri dönmesi anlamına geldiği belirtildi. Tam kapanmadan kısmi normalleşmeye geçişte 7 ve 15 günlük periyotlarla salgını tetikleyen unsurların takip edilebileceği ve analiz yapılabileceği belirtiliyor.
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Eğer kısmi normalleşme takvimi aralıklarla başarıyla uygulanırsa, arada yapılacak vaka analizlerinden salgının en çok hangi hareketlilik ve hangi bölgede tetiklediği de görülebilecek. Buna ilişkin eski veriler olmasına rağmen, mutasyona da bağlı olarak yeni analiz yapmanın önemli olduğu belirtiliyor.
Bu süreçte 3 çalışmanın büyük önem taşıdığı kaydedildi. “Sıkı denetim, kontrollü normalleşme ve aşı kampanyasının hızlandırılması” durumunda yaz aylarının kolay yönetileceği belirtiliyor.
Uzmanlar, haziran- temmuz aylarında 30 milyon doz aşının yapılması ve kısmi normalleşmenin iyi yönetilmesi durumunda vaka sayısının 10-15 bin bandında kalacağını ifade ediyorlar. Sonbaharda, aşı uygulamasının başarısına bağlı olarak daha rahat bir kışa hazırlanabileceği iddia ediliyor.