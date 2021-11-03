Kabine Toplantısı ne zaman? İşte Bakanlar Kurulu'ndan son bilgiler
Kasım ayının ilk Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Kabine Toplantısı'nda gündeme gelecek önemli gündem maddeleri vatandaşlarca merak ediliyor. Koronavirüs salgını ile mücadele ve pek çok kritik konu daha kabinede gündem olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman?
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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. Kasım ayında yapılacak ilk Kabine Toplantısı'nda önemli gündem başlıkları bulunuyor. Kabinenin önemli gündem maddelerinden birisi de koronavirüsle mücadele olacak. İşte, Kabine Toplantısı'ndan son bilgiler...
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Kabine Toplantıları rutin olarak 2 hafta ara ile gerçekleştiriliyor. Son Kabine Toplantısı 25 Ekim'de gerçekleştirilmişti.
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Bundan dolayı önümüzdeki Kabine Toplantısının 8 Kasım 2021 tarihinde yapılması bekleniyor.