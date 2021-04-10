Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Ramazan ayı tedbirleri için gözler Beştepe'de
Kabine Toplantısı'nda masaya gelmesi beklenen koronavirüs tedbirleri ve salgınla mücadelede son durum artan vaka sayıları sonrası yeniden gündeme geldi. Milyonların gözü Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan toplantıya çevrildi. Yaklaşan Ramazan ayı öncesi Bilim Kurulu'nda ele alınacak koronavirüs yasaklarının Kabine Toplantısı'nda istişare edilmesi ön görülüyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi nüfusun yoğun olduğu kentlerde yeni tedbirlerin gündeme gelmesi bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, Bakanlar Kurulu Toplantısı ile ilgili bilgiler.
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Kabine Toplantısı'nın tarihi, yeni hafta öncesi gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan kritik toplantıda Ramazan'da alınacak önlemlerin görüşülmesi bekleniyor. Ramazan ayı içerisinde vaka sayılarını düşürmeye, insan hareketliliğini azaltmaya yönelik tedbirler Cumhurbaşkanlığı kabinesine sunulacak. Milyonları ilgilendiren kritik toplantının 12 ya da 13 Nisan tarihlerinde yapılması bekleniyor.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun pazartesi günü toplanacağı için, Kabine Toplantısı'nın 13 Nisan tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor. Daha önce yapılan açıklamada, Kabine Toplantısının iki haftada bir gerçekleşecek şekilde programlanacağı duyurulmuştu. Ancak kritik toplantının tarihine yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Toplantıda risk haritası ve illerdeki artan vaka sayısına yönelik yeni tedbirlerin Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerince paylaşılması bekleniyor.
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Kayıpmaz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bilim Kurulu toplantısında Ramazan ayı içerisinde vaka sayılarını düşürmeye, insan hareketliliğini azaltmaya yönelik tedbirler gündeme gelecek. Burada tartışıldıktan sonra Sayın Bakanımız tarafından Cumhurbaşkanlığı kabinemize sunulacak" ifadelerini kullanmıştı.
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UZMANLARDAN AÇIKLAMA: EK TEDBİRLER GELEBİLİR
Vaka sayıları giderek artarken CNN Türk yayınına katılan Prof. Dr. Mustafa Çetiner ve Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Çetiner, "Aktif bir tavır alma konusunda gecikmemeliyiz. Ramazan aslında bir şans bu manada. Şehirlerarası ulaşımda bazı sınırlamalar yapmak zorundayız. dedi. Prof. Dr. Bülent Ertuğrul ise "Şu an yaşadığımız dalganın bundan öncekilerden çok daha şiddetli olduğunu ortaya koymamız gerekiyor. En büyük başarımız 65 yaş üstü vatandaşlarımızı aşılamak oldu" ifadelerini kullandı.
İşte Prof. Dr. Mustafa Çetiner'in açıklamaları:
Vaka sayıları ortada, çok hızlı bir artış söz konusu. 250'nin üzerinde ölüm gerçekleşti dün. birazcık daha aktif bir tavır alma konusunda gecikmemeliyiz. Ramazan aslında bir şans bu manada. Şehirlerarası ulaşımda bazı sınırlamalar yapmak zorundayız. Genel bir kapanma çok beklemiyorum ama bu bile gerebilir. Aşılamayı hızlandırmamız gerekiyor, hala yeterli değil. Test sayılarımızın da hızla artması lazım. Ramazan ayında ve ondan sonraki izleyen süreçte daha önceden önlem alarak hareket etme zorunluluğumuz var. Pazartesi günkü toplantıdan ek yaptırımların çıkacağını düşünüyorum.
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Varyant virüs gerçekten süreci çok hızlandırdı. 476 bin aktif vaka var Türkiye'de. 5 milyona yakın insan demek ve biz bu hastaları günde 300 bin testle buluyoruz. Yolda yürürken gördüğünüz 20 kişiden 1'si mutlaka Kovid pozitif. Bu kadar risk artmışken biz hiçbir şey yokmuş gibi davranamayız. Daha radikal daha ciddi önlemler almak zorundayız. Aşılar da çok önemli ama öncelikli yapmamız gereken kuralları özellikle büyükşehirlerde... Toplu taşımayı kullanan bir İstanbullunun koronavirüse yakalanmaması bir mucize şu an. Radikal kapanmaya yakın önlemler alınması gerekir.
Ekonomik ve sosyal anlamda desteğin tam olduğu bir kapanmayı yapmak zorunda kalabilir Türkiye...
Herkesin aslında kendi önlemini kesin bir şekilde alması gerekiyor. Kovid olmayan ama başka hastalık yüzünden sıkıntı yaşayan genç hastalar var. İlk başlarda daha kısa süreceği varsayılarak hastanelerden uzak durulmalı tavsiye edildi ama o noktayı aşmış durumdayız. Belki Covid serbest hastaneler oluşturulması lazım, bu hastaların da ciddi manada sıkıntıları var.
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CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş, pazartesi günü yapılacak Bilim Kurulu toplantısına dair önemli bilgiler paylaştı.
İşte o açıklamalar...
Seyahat kısıtlaması, tam kapanma, kısıtlama saatlerinin değiştirilmesi gibi seçenekler konuşuluyor. Bilim Kurulu, ramazan ayı öncesinde son kez pazartesi günü toplanacak. Oldukça önemli bir toplantı, geçtiğimiz günlerde yapılması planlanıyordu ancak yeni tarih için pazartesi günü işaret edilmişti. Ana gündem maddesi artan vaka sayı ve aşılama süreci olacak. Ramazan ayında hangi tedbirlerin alınabileceğini konuşulacak.
Bilim Kurulu üyeleri masadaki son verilere bakacak, Türkiye'nin risk haritası çıkarılacak ve tavsiye kararları alınacak. Tavsiye kararları da çok önemli çünkü çıkacak tavsiye kararları ramazan ayında hangi tedbirlerin alınacağını gösterecek.