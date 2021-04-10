Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Ramazan ayı tedbirleri için gözler Beştepe'de

Varyant virüs gerçekten süreci çok hızlandırdı. 476 bin aktif vaka var Türkiye'de. 5 milyona yakın insan demek ve biz bu hastaları günde 300 bin testle buluyoruz. Yolda yürürken gördüğünüz 20 kişiden 1'si mutlaka Kovid pozitif. Bu kadar risk artmışken biz hiçbir şey yokmuş gibi davranamayız. Daha radikal daha ciddi önlemler almak zorundayız. Aşılar da çok önemli ama öncelikli yapmamız gereken kuralları özellikle büyükşehirlerde... Toplu taşımayı kullanan bir İstanbullunun koronavirüse yakalanmaması bir mucize şu an. Radikal kapanmaya yakın önlemler alınması gerekir.



Ekonomik ve sosyal anlamda desteğin tam olduğu bir kapanmayı yapmak zorunda kalabilir Türkiye...



Herkesin aslında kendi önlemini kesin bir şekilde alması gerekiyor. Kovid olmayan ama başka hastalık yüzünden sıkıntı yaşayan genç hastalar var. İlk başlarda daha kısa süreceği varsayılarak hastanelerden uzak durulmalı tavsiye edildi ama o noktayı aşmış durumdayız. Belki Covid serbest hastaneler oluşturulması lazım, bu hastaların da ciddi manada sıkıntıları var.