Kabine toplantısı ne zaman, bugün mü? Cumhurbaşkanı saat kaçta açıklama yapacak?
Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 7. kez gerçekleşiyor. Geçtiğimiz hafta 4 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası açıklama yapan Erdoğan, normalleşme planının ayrıntılarını paylaşmıştı. Alınacak yeni kararları merak eden vatandaşlar, kabine toplantısının gerçekleşeceği ve Cumhurbaşkanının açıklama yapacağı saati araştırıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı saat kaçta açıklama yapacak?
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1
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8. kez gerçekleşecek kabine toplantısı için geri sayım devam ediyor. Normalleşme planına yönelik yeni adımların atılacağı kabine toplantısının sonuçları özellikle sokağa çıkma yasağının uygulandığı 15 ilde merak konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem bayrama hem de bayram sonrasına ilişkin kararları kabine toplantısının ardından duyurması bekleniyor. Kabinede, kalabalık oluşturma riski ve sosyal mesafenin korunmayacağı endişesiyle büyük şehirlerde Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararının alınması bekleniyor.
2
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün bir araya gelecek. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilecek kabine toplantısının 15.00-15.30 aralığında başlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise saat 19.00-20.00 saatlerinde açıklama yapması bekleniyor.
3
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23-24-25-26 MAYIS’TA YASAK GÜNDEMDE
Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından yakın kurmaylarıyla mesaisini İstanbul’da geçiren Erdoğan, bugün dijital kabineye sekizinci kez başkanlık edecek. Kabinede ağırlıklı olarak koronavirüsle mücadele tedbirleri ve normalleşme takvimi ele alınacak.
4
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AVM, BERBER SONUÇLARI
Toplantıda ayrıca seyahat yasağının kaldırıldığı illere kademeli ve kontrollü olmak üzere yenilerinin eklenmesi de bekleniyor. Kabinede 11 Mayıs’ta açılan AVM’ler, berberler ve kuaförlerde bir haftalık dönemde kurallara uygun hareket edilip edilmediği konusu ve sahadan gelen sonuçlar da değerlendirilecek.
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ÇİFTE BAYRAM BEKLENTİSİ
30 büyükşehir ve Zonguldak’la başlayıp halen 15 kentte uygulanan sokağa çıkma yasaklarının da bayramdan sonra tamamen sonlandırılması planlanıyor.
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65 YAŞ ÜSTÜ, 20 YAŞ ALTI
65 yaş ve üzeri için dün 6 saatliğine sokak izni sonuçlarının da ele alınacağı toplantıda, illerden gelen son durum da değerlendirilecek. Ayrıca, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için getirilen sokağa çıkma yasaklarının esnetilmesine dönük Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda atılacak adımların da karara bağlanması planlanıyor.