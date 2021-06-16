Kabine Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu verileri değerlendirilecek
Kabine Toplantısı, pek çok kısıtlama ve gelişmenin gündemde yer alacağı toplantı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı, Bilim Kurulu üyelerinden yapacağı öneriler çerçevesinde kararların alınacağı merci olacak. Vaka sayıları, aşılama durumu gibi pek çok hususun göz önünde bulundurulacağı Kabine Toplantısı, bu detaylara göre yön tayin edecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Kabine Toplantısı tarihi, alınabilecek olan yeni kararlar dolayısıyla pek çok kişiyi yakından ilgilendiriyor. Henüz tam anlamıyla sona ermemiş olan pandemi kısıtlamaları dolayısıyla merak edilen Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak sorusu, binlerce vatandaşın gündemini oluşturuyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın program yoğunluğu dolayısıyla ertelenen Kabine Toplantısı ne zaman gerçekleşecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi de zirve dolayısıyla öne çekilmişti. Alınan son karara göre toplantının 21 Haziran'da gerçekleştirileceği duyuruldu.
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BİLİM KURULU TOPLANIYOR
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın saat 18:30’da açıklama yapması bekleniyor.
SON 24 SAATTE 5 BİN 955 YENİ VAKA
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 955 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 955 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 532 olarak kayıtlarda yer aldı.
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Ağır hasta sayısı 886 oldu, 4 bin 186 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 211 bin 22'ye yükseldi.
Test sayısı 57 milyon 447 bin 635'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 342 bin 28, vefat sayısı ise 48 bin 879 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.