Kabine Toplantısı ne zaman? Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda koronavirüste son durum gündemde!
Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında koronavirüs gündemi ile gerçekleşmeye devam ediyor. Koronavirüsle mücadele ve aşılama sürecinin değerlendirildiği Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda artan vaka sayılarının öne çıkan başlıklar arasında yer alması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda sunum yapması ön görülüyor. Milyonların gözü kulağı şimdi Kabine Toplantısı sonuçlarında. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, bu hafta yapılması beklenen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın tarihi hakkında bilgiler.
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Kabine Toplantısı ne zaman sorusu pazartesi günü öncesi gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de belirli aralıklarla gerçekleşiyor. En son 19 Ağustos'ta yapılan Kabine Toplantısı'nda aşı yaptırmamış olan vatandaşların PCR testi olmasına yönelik kararlar çıkmıştı. Bu haftaki toplantının tarihi henüz belli olmadı ancak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 6 Eylül Pazartesi günü toplanması bekleniyor.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı en son 19 Ağustos tarihinde gerçekleşmişti. Bir sonraki Kabine Toplantısı'nın tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak toplantının 2 haftada bir yapılması göz önüne alınırsa 6 Eylül'de gerçekleşmesi ön görülüyor. Konuyla ilgili açıklamaların ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.
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KORONAVİRÜSE KARŞI YENİ TEDBİRLER MASADA
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; Eylül ayı ile birlikte pandemi kuralları da yeniden güncellenecek. Lokanta-kafe gibi kapalı mekanlar ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yer ayrılması, test zorunluluğunun AVM’leri de kapsaması gibi önlemler gündemde.
Yaz aylarında gevşeyen pandemi önlemlerinin, sonbaharla birlikte yeniden sıklaştırılması için çalışmalar başladı. Edinilen bilgiye göre, koronavirüs nedeniyle ölüm sayısının azalmaması, aşıya olan ilginin beklendiği kadar artmaması ve kış aylarıyla birlikte kapalı mekanlara girme zorunluluğu nedeniyle bir dizi yeni önlem gündeme gelecek.
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Yeni kararların, eylül ayının ikinci yarısından sonra alınacağı iddia ediliyor. Hastanelerde yoğun bakımlarında doluluk oranlarının artması nedeniyle hazırlıklar da yoğunlaştı. Özellikle üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, toplumsal hareketlilik de artacak. Veli ve öğretmenler arasında aşısızların sayısında azalma olacağı ve zorunlu PCR uygulamasının, bu kesimde aşı yaptıranların sayısını arttıracağı öngörülüyor.
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İŞTE MASADAKİ ÖNERİLER
Tartışılan yeni önlemler ana hatlarıyla şöyle:
- Öneriler arasında aşı yaptırmayanlara PCR testi zorunluluğu getirilen alanların kapsamının genişletilmesi, AVM’lerin de bu kapsama alınması bulunuyor.
- Toplantılarda, kapalı mekanlar ve kamu kurumları için ‘ikili’ uygulamalar öngörülüyor.
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- Dışarıya hizmet veren kamu kurumları, lokanta ve kafeler ile kütüphane gibi mekanlara aşısızlar için ayrı bölüm yapılması tartışılıyor. Bunların uygulanmasında güçlükler yaşanacağını dile getirenler de oluyor.
- Parasız yapılacak PCR testlerinin, bir süre sonra paralı olarak uygulamaya konulmasını dile getirenler de bulunuyor.