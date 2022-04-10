Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Jandarma uzman erbaş alımı 2022 başvuruları ne zaman? JGK 250 uzman erbaş alımı başvuru şartları ve tarihleri

#Jandarma#Uzman Erbaş#Resmi Gazete

Jandarma uzman erbaş alımı 2022 başvuru şartları ve tarihleri belli oldu. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Jandarma Genel Komutanlığına 250 lojistik alt branşlı sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacak. Online yapılacak olan JGK uzman erbaş personel alımı başvurularında, ortaöğretim (lise) ve ön lisans mezunu adayların KPSS puanı dikkate alınacak. Personel alımında branşlara ve seçme sınavlarına çağrılma önceliklerine göre kontenjan miktarının 10 (on) katı aday sınava çağrılacak. Peki, Jandarma Uzman erbaş alımı başvuru şartları neler? İşte, JGK başvuru kılavuzu ve konuyla ilgili ayrıntılar.

1/5Jandarma uzman erbaş alımı 2022 başvuruları ne zaman JGK 250 uzman erbaş alımı başvuru şartları ve tarihleri

JGK 250 uzman erbaş alımı başvuru tarihleri adayların gündeminde yer alıyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, 250 lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli), sözleşmeli uzman erbaş (erkek) alımı yapılacağını bildirdi. 2022 Yılı Lojistik Branşlı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini'ne göre başvurular "www.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" adreslerinden 8-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Başvurusu onaylanan kontenjana girmeye hak kazanan ve sınav ücretini yatıran adaylara, seçme sınavlarının ne zaman, nerede ve ne şekilde yapılacağı ayrıca bildirilecek.

2/5JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Başvurular, 8-24 Nisan tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Başvuru şartlarına ilişkin bilgiler "www.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" internet adreslerinde yayımlanacak kılavuzda yer alacak.

3/5JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Başvuru yapacak adaylarda mezuniyet şartı ile ilgili olarak;

En az ilköğretim mezuniyeti şartı aranmakta olup, lise ve ön lisans mezunlarıda başvuru yapabileceklerdir. Tablo (2, 3 ve 4)’de belirtilen eğitim seviyesinden mezun olma şartı ile belirlenen bölümler ve istenilen belgelere sahip olma şartı aranacaktır.

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2022) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2003 (dahil) - 01 Ocak 1995 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-5’deki nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,

4/5Jandarma uzman erbaş alımı 2022 başvuruları ne zaman JGK 250 uzman erbaş alımı başvuru şartları ve tarihleri

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alarak terhis edilmemiş olmak,

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin son günü (24 Nisan 2022) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (24 Nisan 2017 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),

f. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekmektedir.

5/5Jandarma uzman erbaş alımı 2022 başvuruları ne zaman JGK 250 uzman erbaş alımı başvuru şartları ve tarihleri

g. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2022) tarihi itibarıyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 2003 (dahil)- 01 Ocak 1993 (dahil) tarihleri arasında doğanlar) ve sıralı üç disiplin amiri tarafından “Uzman Erbaş Olur” kararlı nitelik belgesi almış olmak,

ğ. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun ilk günü olan 08 Nisan 2022 tarihi itibariyle üç (3) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitiş tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Jandarma#Uzman Erbaş#Resmi Gazete