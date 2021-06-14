Jandarma Günü ne zaman? İşte Jandarma Günü mesajları ve sözleri

Jandarma Teşkilatımız sağ olsun,var olsun! Allah yâr ve yardımcıları olsun!



Yüce Türk Milletinin huzur ve güvenliği için ülkenin her köşesinde emniyet ve asayişi sağlayan 182 yıldır Jandarma yıl dönümün kutlu olsun.



Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle halkımızın takdirini kazanmıştır.



Tarihi şan ve şerefle dolu Türk Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 179. yılını kutlarım...Dağda kırda mağarada ilçede hainlerin ensesinde Türk Milletinin yanında var olsun kutlu olsun.



Ülkemizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan Jandarma Teşkilatımızın 182. Kuruluş Yıldönümü kutlu olsun.