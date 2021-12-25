James Webb Uzay Teleskobu nedir? Webb Uzay fırlatılma anı nasıl izlenir? Webb Uzay Teleskobu'nun amacı

James Webb uzay teleskopu, 30 yıllık hazırlık sonrası bugün başarı ile fırlatıldı. İlk olarak 2018’de fırlatılması beklenen teleskop, önce teknik zorluklar ardından da Covid-19 salgını nedeniyle fırlatılmamıştı. 29 gün boyunca 1,5 milyon km yol gitmesi beklenen teleskop 344 aşamalı kurulumunu kendi kendine tamamlayacak. Bugüne kadar yapılan en büyük ve en güçlü uzay gözlem aracı olan Webb, dünyadan 1.5 milyon kilometre uzaklıkta olan ikinci Lagrange noktasındaki yörüngesine yerleşerek evrenin bilinmeyenleriyle ilgili sorulara yanıt arayacak.