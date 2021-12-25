James Webb Uzay Teleskobu nedir? Webb Uzay fırlatılma anı nasıl izlenir? Webb Uzay Teleskobu'nun amacı
Dünya dışı yaşam bulabileceği iddiasıyla yola çıkan James Webb Uzay Teleskobu, TSİ 15.20'de uzaya fırlatıldı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu James Webb'i Ariane roketiyle uzaya fırlattı. Peki, James Webb Uzay Teleskobu nedir, fırlatılma anı nasıl izlenir? Webb Uzay Teleskobu'nun amacı hakkında bilgiler…
James Webb uzay teleskopu, 30 yıllık hazırlık sonrası bugün başarı ile fırlatıldı. İlk olarak 2018’de fırlatılması beklenen teleskop, önce teknik zorluklar ardından da Covid-19 salgını nedeniyle fırlatılmamıştı. 29 gün boyunca 1,5 milyon km yol gitmesi beklenen teleskop 344 aşamalı kurulumunu kendi kendine tamamlayacak. Bugüne kadar yapılan en büyük ve en güçlü uzay gözlem aracı olan Webb, dünyadan 1.5 milyon kilometre uzaklıkta olan ikinci Lagrange noktasındaki yörüngesine yerleşerek evrenin bilinmeyenleriyle ilgili sorulara yanıt arayacak.
Webb Teleskobu, 1990 yılında fırlatılan Hubble Uzay Teleskobu’nun yerini alması amacıyla ilk olarak 1989'da planlandı ve ilk olarak 2004 yılında inşa edilmeye başlandı.
Teleskobun inşa edilmesi için 14 farklı ülkeden binlerce uzman toplamda 40 milyon saat harcadı. Son olarak 18 Aralık’ta fırlatma tarihi açıklanan Webb Teleskobu, ortaya çıkan bir aksaklık nedeniyle 22 Aralık’a ertelenmişti. Yaşanan aksaklıkta tespitlerde bulunan ekipler gözlemevinin hasar görmediğini açıklayarak 3 Aralık’ta yakıt ikmali yapıldığını bildirmişti.
Teleskobun inşa edilmesi için 14 farklı ülkeden binlerce uzman toplamda 40 milyon saat harcadı. Son olarak 18 Aralık’ta fırlatma tarihi açıklanan Webb Teleskobu, ortaya çıkan bir aksaklık nedeniyle 22 Aralık’a ertelenmişti. Yaşanan aksaklıkta tespitlerde bulunan ekipler gözlemevinin hasar görmediğini açıklayarak 3 Aralık’ta yakıt ikmali yapıldığını bildirmişti.
Dünyanın en güçlü ve karmaşık uzay gözlemevi olarak kabul edilen Webb, Dünya’dan yaklaşık 1 milyon yıl (1.6 milyon kilometre) uzaklıktaki yörüngeye yaklaşık 1 ay sonra yerleşecek ve 2022’de ilk veri ve görüntüleri toplamaya başlayacak.
James Webb Telekosbu’nun, güneş sistemimizle ilgili soruları yanıtlaması, öte gezegenleri ve evreni hiç olmadığı kadar derinlemesine incelemesi beklenirken Dünya dışında devam eden yaşam arayışındaki ipuçlarını da ortaya çıkarması planlanıyor.
Webb Teleskobu’nun NASA tarafından fırlatmadan önce görüntüleri yayınlarken, fırlatılma anı ise NASA’nın TV kanalında ve web sitesinde canlı olarak izlenebiliyor.
Webb Teleskobu’nun NASA tarafından fırlatmadan önce görüntüleri yayınlarken, fırlatılma anı ise NASA’nın TV kanalında ve web sitesinde canlı olarak izlenebiliyor.