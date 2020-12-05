İzmir'i yasa boğan ölüm!

İZMİR’de, 25 yıl aradan sonra Tıp Fakültesine dönüp mezun olduktan sonra mayıs ayında göreve başlayan Acil Servis Hekimi Dr. Adnan Çetin, koronavirüsten yaşamını yitirdi. Adnan Çetin'in kızı Afra Sevde Çetin evinde tedavi gördüğü sırada babasının ağırlaştığını belirterek, "İzmir depreminin olduğu 30 Ekim'de ayakta duramıyordu. Ama depremzedelerin ihtiyacı olur diye ambulans çağırmıyordu. Hastaneye yattığında ciğerlerinde yüzde 80 tutulum olduğunu öğrendik. 35 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra onu kaybettik" dedi.