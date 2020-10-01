İzmir'de son dakika deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 1 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi
İzmir'de son dakika deprem haberi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine yansıdı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi saat 20.44'te İzmir-Dikili Denizköy'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu. Kandilli verilerine göre deprem 10.3 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı. İzmir Dikili'de yaşanan son deprem, çevre bölgelerden de hissedildi. Depremde panik yaşayan vatandaşlar, "deprem mi oldu?' sorusunun yanıtını almak adına son depremler listesine odaklandı. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi ve 1 Ekim Türkiye'deki meydana gelen depremlerin büyüklükleri.
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Son dakika deprem haberi bu kez Ege Bölgesi'nden geldi. Merkez üssünde hissedilen deprem çevre illerde de paniğe neden olurken; özellikle depremin merkez üssünde bulunan vatandaşlar, sosyal medya üzerinden ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ sorularına yanıt arıyor. İşte Ege depreminin ayrıntıları, AFAD ve Kandilli son depremler verileri...
Son depremler ile ilgili yapılan açıklamalar araştırılıyor. AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Muğla'nın Bodrum ilçesine 63 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Son günlerde çeşitli illerden gelen sarsıntı haberleri nedeniyle gözler son depremler listesine çevriliyor. Peki, bugün nerelerde kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son depremler verileri…
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AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Muğla'nın Bodrum ilçesine 63 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
Kandilli Rasathanesi 1 Ekim tarihli son depremler listesine göre, Niğde, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Şanlıurfa ve Denizli'de ufak çaplı sarsıntılar yaşandı.
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SON DEPREMLER
Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.