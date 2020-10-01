İzmir'de son dakika deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 1 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberi bu kez Ege Bölgesi'nden geldi. Merkez üssünde hissedilen deprem çevre illerde de paniğe neden olurken; özellikle depremin merkez üssünde bulunan vatandaşlar, sosyal medya üzerinden ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ sorularına yanıt arıyor. İşte Ege depreminin ayrıntıları, AFAD ve Kandilli son depremler verileri...



Son depremler ile ilgili yapılan açıklamalar araştırılıyor. AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Muğla'nın Bodrum ilçesine 63 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Son günlerde çeşitli illerden gelen sarsıntı haberleri nedeniyle gözler son depremler listesine çevriliyor. Peki, bugün nerelerde kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son depremler verileri…