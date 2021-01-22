Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR, (DHA) -
Haber Giriş: 22 Ocak 2021 - 07:42 |
İzmir'de korku dolu anlar! Bir anda alev topuna döndü, bekçiler faciayı önledi
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan bir evde yangın çıktı. Mahallede devriye görevinde bulunan bekçilerin zamanında müdahalesi faciayı önledi. Kısa sürede yayılan alevlerin arasına tereddüt etmeden dalan bekçilerin çabasıyla mahsur kalan 13 kişi tahliye edildi. Dumandan etkilenen 1'i çocuk 2 kişiye olay yerinde müdahale edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ise ev kullanılmaz hale geldi.