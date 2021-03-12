Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR, (DHA) -
Haber Giriş: 12 Mart 2021 - 07:04 |
İzmir'de Kadir Yüksel'in cansız bedeni evinde bulunmuştu! Cinayetin detayları ortaya çıktı
İzmir'in Bornova ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan 'Miraş Güneş' adını kullanan trans birey Kadir Yüksel'in cansız bedeni, apartmanda kötü kokuların yayılmasıyla evinde bulunmuştu. Kadir Yüksel'in, kendisine ait boş dairede başına sert cisimle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis, çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.