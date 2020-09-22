İzmir koronavirüs haritası 22 Eylül ilçe ilçe son durum

Vali Köşger'in ağırladığı Bakan Koca, İzmir Valiliği Anı Defterini imzaladı. Ziyaret ardından Valilikten ayrılırken açıklama yapan Bakan Koca, "Ziyaretimize sayın Valimizle görüşerek ve genel bir durum değerlendirmesi yaparak başladık. Koronavirüs salgının İzmir'deki seyri ve sağlık yatırımlarımız… En önemli iki gündem maddemiz. İzmir'deki hasta sayısının seyri üzerinde durduk. Sağlık hizmetlerinin sunumu, ihtiyaçları ve çözüm talep edilen hususlar hakkında bilgi alma ve istişare etme fırsatı bulduk. Ege'nin incisi olan tarihi birikimiyle, ticaretiyle, turizmiyle daha da büyüyen ve gelişen bir ilimiz. Buna paralel olarak sağlık alanındaki ihtiyaçları da artıyor. Koronavirüs salgınıyla birlikte bu ihtiyaçların daha da büyüdüğünü gördük ve adımlarımızı buna göre atmak istiyoruz. Valimizle özellikle şehir hastanesi hakkında detaylı değerlendirmemizi yapmış olduk" dedi.