Tarihe geçti... İtalya'nın en yaşlı öğrencisi 96 yaşında mezun oldu!
Okuma aşkının ve azmin karşısında hiçbir engelin duramayacağının örneği İtalya'da yaşandı. Giuseppe Paterno adındaki bir adam tam 96 yaşında Palermo Üniversitesi'nden mezun olup dünyanın gıpta ettiği bir başarı hikayesine imza attı...
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İtalya'da 96 yaşında bir adam müthiş bir başarı hikayesinin kahramanı olarak ülkenin üniversiteden mezun olan en yaşlı kişisi oldu ve tarihe geçti!
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İtalya'da yaşayan ve İkinci Dünya Savaşı'na katılan 96 yaşındaki Giuseppe Paterno, Palermo Üniversitesi'nin tarih ve felsefe bölümünden mezun oldu.
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Siclyalı fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve hayatta birçok zorluğu göğüslemek zorunda kalan Paterno 1923 doğumlu.
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Kitapları ve okumayı hayatı boyunca çok sevdiğini söyleyen yaşlı adam yaşadığı zorluklar yüzünden sadece ilk okulu bitirebilmiş.
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Donanmaya katılarak 2. Dünya Savaşı'nda çarpışan Paterno savaş sonrasında demiryolu işçisi olarak çalışmaya başlamış.
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Evlenip iki çocuk sahibi olan Sicilyalı adam içindeki okuma aşkına engel olamayıp liseyi bitirmeyi başarmış ama hayallerinde hep daha ileriye gitmek varmış.
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"Bilgi her zaman yanımda taşıdığım bir hazine gibi hissettim" diyen Paterno geç olduğunu bilse de 2017 yılında üniversiteye kayıt yaptırmış.
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Sıkı çalışarak kendisinden en az 70 yaş genç öğrencileri geride bırakan Paterno okulunu da birinci olarak bitirmiş.
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Paterno, mezuniyet töreni sırasında adının okunmasını beklerken heyecandan yerinde duramadığını söylüyor.
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Paterno'ya diplomasını veren hocaları bu büyük başarıyı tebrik ederek öğrencileriyle gurur duyduklarını söylediler.
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İtalyan basını da mezuniyet törenine giderek ülkede ilk kez gerçekleşen bu müthiş olaya büyük ilgi gösterdi.
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Paterno'nun geniş ailesi ve sevdikleri de Palermo Üniversitesi'ndeki törene katılarak kendisini kutladı.
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Ülkenin en yaşlı üniversite mezunu zamanının geri kalanını şimdiye kadar okuyamadığı tarih ve felsefe kitaplarına ayıracağını açıkladı.
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Fotoğrafta Paterno henüz 10 yaşında bir ilk okul öğrencisiyken denizci kıyafetleri içinde görünüyor.