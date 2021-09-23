İsveç Konsolosluğu nerede, ne zaman yapıldı? İşte İsveç Konsolosluğu tarihi
İsveç Konsolosluğunun temel misyonu Antalya, Alanya, İzmir ve Mersin'deki dört Fahri Konsolosluğun desteğiyle, Ankara ve Konya illeri hariç tüm Türkiye’deki İsveç vatandaşlarına konsolosluk hizmeti sunmaktır. Konsoloslukta İsveç Konsolosluğu'nda Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, İsveç Göç Dairesi ve İsveç Ulusal Polisi'nden görevlendirilen personelin yanı sıra yerel olarak çalışan personel de bulunmaktadır. Peki,İsveç Konsolosluğu nerede, ne zaman yapıldı? İşte İsveç Konsolosluğu tarihi...
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İsveç İstanbul Başkonsolosluğu, 1757 yılında satın alınan ve İsveç Hükümeti’nin yurtdışındaki en eski mülkü olan İsveç Sarayı’nda, tarihi Pera/Beyoğlu bölgesinde İstiklal Caddesi 247’de bulunmaktadır. Günümüzdeki saray 1870 yılında yapılmıştır.
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İsveç Hükümeti’ni İstanbul’da temsil etmenin yanı sıra, Konsolosluğun ana faaliyet alanları İsveç’i, kültürünü ve değerlerini tanıtmak, Türkiye’deki İsveç Takımı’nın aktif bir üyesi olarak İsveçli şirketleri Türkiye pazarında desteklemek ve cinsiyet eşitliği dahil olmak üzere özellikle demokrasi ve insan hakları konularında sivil toplumu desteklemektir. Konsolosluk ayrıca, tüm Türkiye’den başvuru sahipleri için İsveç’e vize, ikamet ve çalışma izni gibi göç meseleleriyle ilgilenir.
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Konsolosluk, 1962 tarihinden bu yana İstanbul’daki İsveç Araştırma Enstitüsü’ne(SRII) ev sahipliği yapmaktadır. Enstitünün öncelikli hedefi, Türkiye ve Doğu Akdeniz hakkında İskandinav araştırmalarını teşvik etmektir. Enstitü Müdürü Konsolos olarak, Business Sweden Müdürü ise Ticaret Ateşesi olarak akredite edilmiştir. Konsoloslukta akredite toplam 11 İsveçli, 20 yerel personel ve iki stajyer bulunmaktadır.