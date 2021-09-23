İsveç Konsolosluğu nerede, ne zaman yapıldı? İşte İsveç Konsolosluğu tarihi

İsveç Hükümeti’ni İstanbul’da temsil etmenin yanı sıra, Konsolosluğun ana faaliyet alanları İsveç’i, kültürünü ve değerlerini tanıtmak, Türkiye’deki İsveç Takımı’nın aktif bir üyesi olarak İsveçli şirketleri Türkiye pazarında desteklemek ve cinsiyet eşitliği dahil olmak üzere özellikle demokrasi ve insan hakları konularında sivil toplumu desteklemektir. Konsolosluk ayrıca, tüm Türkiye’den başvuru sahipleri için İsveç’e vize, ikamet ve çalışma izni gibi göç meseleleriyle ilgilenir.