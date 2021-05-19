İstiklal Marşı ne zaman, saat kaçta okunacak? 19 Mayıs'ta İstiklal Marşı coşkusu yaşanacak!

19 MAYIS ETKİNLİKLERİ Fener alayları, okul programları, ışık gösterileri ve açık hava etkinlikleri koronavirüs tedbirleri nedeniyle yapılmayacak. Akşam saat 19.19’da tüm Türkiye’de aynı anda evlerden, balkonlardan ellerde ay yıldızlı bayraklarla hep bir ağızdan İstiklal Marşı okunacak.



İstiklal Marşı, 19.19’da geçen yıl olduğu gibi stadyumlardan ve spor tesislerinden çalınacak. Yurdun dört bir yanında bakanlığa ait tesislerde milli sporcular da 19 Mayıs’ın 102’nci yıl dönümünde saat 19.19’da İstiklal Marşı’na eşlik edecek. Evlerden yaşanacak 19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde online fotoğraf yarışması sergisi, bilgi yarışması, sahne senin programı gibi etkinlikler sosyal medyadan takip edilebilecek.



Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği program çerçevesinde 19 Mayıs’a özel olarak Zeynep Bastık ve Oğuzhan Koç online konser verecek. Konser, bu akşam saat 21.00’de canlı yayınla TRT Müzik’te ekranlara gelecek.