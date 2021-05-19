İstiklal Marşı ne zaman, saat kaçta okunacak? 19 Mayıs'ta İstiklal Marşı coşkusu yaşanacak!
İstiklal Marşı coşkusu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bu akşam yaşanacak. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basarak Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı günün yıldönümünde, evlerin balkonlarından İstiklal Marşı seslendirilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tüm illeri için vatandaşları İstiklal Marşı okumaya davet etti. Peki, İstiklal Marşı ne zaman, saat kaçta okunacak? İşte, İstiklal Marşı'nın okunacağı saatle ilgili ayrıntılı bilgiler.
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19 Mayıs’ta İstiklal Marşı’nın ne zaman okunacağı gündemde yer alan konulardan oldu. Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs aynı zamanda “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak tüm yurtta coşku ile kutlanacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kutlanan bu özel günde balkonlardan İstiklal Marşı okunacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu akşam saat tam 19.19'da Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte balkonlarımıza, kapı önlerine çıkıp yürekten gelen bir sesle İstiklal Marşımızı okuyacağız" dedi.
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İSTİKLAL MARŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OKUNACAK?
İstiklal Marşı bugün saat 19:19’da okunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi;
Bu akşam saat tam 19.19'da Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte balkonlarımıza, kapı önlerine çıkıp yürekten gelen bir sesle İstiklal Marşımızı okuyacağız.
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Bugüne gelene kadar nice tehditlere göğüs geren, nice karanlık senaryoları yırtıp atan milletimiz 19 Mayıs vesilesiyle demokrasiye sahip çıkma azmini tüm dünyaya bir kez daha haykıracaktır.
19 Mayıs'ın gerçek anlamını kavrayabilen, ruhuna nüfuz edebilen herkesi 2023 hedeflerimize dört elle sahip çıktığına inanıyoruz.
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19 MAYIS ETKİNLİKLERİ
Fener alayları, okul programları, ışık gösterileri ve açık hava etkinlikleri koronavirüs tedbirleri nedeniyle yapılmayacak. Akşam saat 19.19’da tüm Türkiye’de aynı anda evlerden, balkonlardan ellerde ay yıldızlı bayraklarla hep bir ağızdan İstiklal Marşı okunacak.
İstiklal Marşı, 19.19’da geçen yıl olduğu gibi stadyumlardan ve spor tesislerinden çalınacak. Yurdun dört bir yanında bakanlığa ait tesislerde milli sporcular da 19 Mayıs’ın 102’nci yıl dönümünde saat 19.19’da İstiklal Marşı’na eşlik edecek. Evlerden yaşanacak 19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde online fotoğraf yarışması sergisi, bilgi yarışması, sahne senin programı gibi etkinlikler sosyal medyadan takip edilebilecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği program çerçevesinde 19 Mayıs’a özel olarak Zeynep Bastık ve Oğuzhan Koç online konser verecek. Konser, bu akşam saat 21.00’de canlı yayınla TRT Müzik’te ekranlara gelecek.