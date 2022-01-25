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Bugün toplu taşıma çalışıyor mu? İETT, Marmaray, metro ve metrobüs seferlerinin durumu merak konusu oldu

#İstanbul#İstanbul Marmaray#Marmaray Seferleri

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, başta ulaşım olmak üzere birçok konuda aksamalara neden oldu. Kar nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı, İstanbul'a girişler yasaklandı, otobüslerin çıkış kısıtlaması uzatıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat 13.00’e kadar özel araçların trafiğe çıkmasının yasaklandığını duyurdu. Karar ardından toplu taşıma araçlarının durumu merak konusu oldu. Peki, bugün toplu taşıma çalışıyor mu? İETT, Marmaray, metro ve metrobüs seferlerinin durumu merak konusu oldu

1/4Bugün toplu taşıma çalışıyor mu İETT, Marmaray, metro ve metrobüs seferlerinin durumu merak konusu oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Yoğun Kar yağışı sebebiyle güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde çalışanlar dışındaki kamu görevlilerinin idari izinli olacağını açıkladı. Vali Yerlikaya, saat 13.00’e kadar özel araçların trafiğe çıkmasının yasaklandığını duyurdu.

2/4Bugün toplu taşıma çalışıyor mu İETT, Marmaray, metro ve metrobüs seferlerinin durumu merak konusu oldu

Yerlikaya, "Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle; Bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir" mesajını paylaştı.

3/4İETT, Marmaray, metro ve metrobüs seferleri durduruldu mu

İETT, Marmaray, metro ve metrobüs seferleri durduruldu mu?

Gün içerisinde iptal edilen seferleri resmi Twitter adresinden bildiren Metro İstanbul, yoğun kar yağışı nedeniyle durdurulan seferlerin yeniden başlatıldığını duyurdu.

4/4Bugün toplu taşıma çalışıyor mu İETT, Marmaray, metro ve metrobüs seferlerinin durumu merak konusu oldu

Metro, metrobüs ve İETT otobüslerinin çalışması ile ilgili herhangi bir sınırlandırılma bulunmuyor.

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