Bugün toplu taşıma çalışıyor mu? İETT, Marmaray, metro ve metrobüs seferlerinin durumu merak konusu oldu

Yerlikaya, "Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle; Bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir" mesajını paylaştı.