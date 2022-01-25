Bugün toplu taşıma çalışıyor mu? İETT, Marmaray, metro ve metrobüs seferlerinin durumu merak konusu oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Yoğun Kar yağışı sebebiyle güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde çalışanlar dışındaki kamu görevlilerinin idari izinli olacağını açıkladı. Vali Yerlikaya, saat 13.00’e kadar özel araçların trafiğe çıkmasının yasaklandığını duyurdu.
Yerlikaya, "Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle; Bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir" mesajını paylaştı.
Gün içerisinde iptal edilen seferleri resmi Twitter adresinden bildiren Metro İstanbul, yoğun kar yağışı nedeniyle durdurulan seferlerin yeniden başlatıldığını duyurdu.
Metro, metrobüs ve İETT otobüslerinin çalışması ile ilgili herhangi bir sınırlandırılma bulunmuyor.