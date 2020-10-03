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HaberlerGündem Haberleriİstanbul’da su kesintisi (Maltepe, Büyükçekmece, Kadıköy) – Sular ne zaman gelecek?
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Hürriyet
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Haber Giriş: 03 Ekim 2020 - 15:42 | 

İstanbul’da su kesintisi (Maltepe, Büyükçekmece, Kadıköy) – Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Ekim Cumartesi tarihli İstanbul su kesintisi programını paylaştı. İSKİ tarafından paylaşılan planlı su kesintisi programına göre, bugün Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki bazı ilçelere bakım-onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek. Peki, kesinti olan İstanbul ilçelerinde sular ne zaman gelecek?

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İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Su kesintisi nedeniyle gündelik işleri aksayan İstanbullular İSKİ'nin resmi sayfası üzerinden planlı su kesintisi takvimini inceliyor. İşte İSKİ'nin 3 Ekim tarihli su kesintisi programı...

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İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.

33 EKİM SU KESİNTİSİ PROGRAMI
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3 EKİM SU KESİNTİSİ PROGRAMI

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Avcılar

Etkilenen Mahalleler

:

Yeşilkent Mh

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

03.10.2020 15:02

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2020 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Mimaroba Mah,Sinanoba Mah,Ekinoba Mah[Batıköy Mah],Murat Çeşme Mah

Arıza Sebebi

:

700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama

:

700 Lük Çelık Boru Arızası

Başlama Tarihi

:

03.10.2020 13:24

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bayrampaşa

Etkilenen Mahalleler

:

Kocatepe Mah,Kartaltepe Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

03.10.2020 14:59

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Başakşehir

Etkilenen Mahalleler

:

Şahintepe Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

03.10.2020 15:06

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kadıköy

Etkilenen Mahalleler

:

Osmanağa Mah,Caferağa Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

03.10.2020 14:47

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Maltepe

Etkilenen Mahalleler

:

Fındıklı Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi

:

03.10.2020 14:00

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

Bahçelievler Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

03.10.2020 15:08

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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