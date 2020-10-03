İstanbul’da su kesintisi (Maltepe, Büyükçekmece, Kadıköy) – Sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Ekim Cumartesi tarihli İstanbul su kesintisi programını paylaştı. İSKİ tarafından paylaşılan planlı su kesintisi programına göre, bugün Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki bazı ilçelere bakım-onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek. Peki, kesinti olan İstanbul ilçelerinde sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Su kesintisi nedeniyle gündelik işleri aksayan İstanbullular İSKİ'nin resmi sayfası üzerinden planlı su kesintisi takvimini inceliyor. İşte İSKİ'nin 3 Ekim tarihli su kesintisi programı...
3 EKİM SU KESİNTİSİ PROGRAMI
Arıza Kesinti
İlçe
:
Avcılar
Etkilenen Mahalleler
:
Yeşilkent Mh
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
03.10.2020 15:02
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2020 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Mimaroba Mah,Sinanoba Mah,Ekinoba Mah[Batıköy Mah],Murat Çeşme Mah
Arıza Sebebi
:
700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama
:
700 Lük Çelık Boru Arızası
Başlama Tarihi
:
03.10.2020 13:24
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler
:
Kocatepe Mah,Kartaltepe Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
03.10.2020 14:59
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Başakşehir
Etkilenen Mahalleler
:
Şahintepe Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
03.10.2020 15:06
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kadıköy
Etkilenen Mahalleler
:
Osmanağa Mah,Caferağa Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
03.10.2020 14:47
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Maltepe
Etkilenen Mahalleler
:
Fındıklı Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi
:
03.10.2020 14:00
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler
:
Bahçelievler Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
03.10.2020 15:08
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.