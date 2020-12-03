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Hürriyet
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Haber Giriş: 03 Aralık 2020 - 17:26 | 

İstanbul'da sokağa çıkma yasağında cumartesi ve pazar günü eczaneler açık olacak mı? İşte yapılan açıklama

İstanbul'da ve ülke genelinde bu hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında eczaneler açık olacak mı sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Konu hakkında İstanbul Eczacılar Odası'ndan açıklama geldi.. Peki eczaneler sokağa çıkma yasağında cumartesi ve pazar günü açık olacak mı? İşte detaylar

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İstanbul Eczacı Odası, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 5 Aralık Cumartesi günü kentte nöbetçi eczane sayısının üç kat artırılarak hizmet verileceğini bildirdi.

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İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "5 Aralık 2020 Cumartesi günü İstanbul'da nöbetçi eczaneler (sayıları 3 kat arttırılarak) hizmet verecek.

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İlave edilen nöbetçi eczaneler saat 19.00'a kadar çalışacak. Saat 19.00 sonrası ise normal günlerde olduğu gibi nöbet sistemiyle hizmet verilmeye devam edilecek." ifadelerine yer verildi. 

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