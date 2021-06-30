MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da mesai saatlerine güncelleme.. İşte uygulanacak yeni mesai saatleri
GeriGündem İstanbul'da mesai saatlerine güncelleme.. İşte uygulanacak yeni mesai saatleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 30 Haziran 2021 - 16:34 | 

İstanbul'da mesai saatlerine güncelleme.. İşte uygulanacak yeni mesai saatleri

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1 Temmuz'dan itibaren normalleşme dönemine geçileceğini, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 08.30-12.30 / 13.00-17.00 arasında uygulanacağını hatırlattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüse karşı el ele büyük mücadele verdik. Tam ve kısmi kapanma dönemlerinden sonra 1 Temmuz saat 05.00'ten itibaren normalleşme dönemine geçiyoruz.

2

Kamu kurum ve kuruluşlarda mesai saatleri 08.30-12.30 / 13.00-17.00 arasında uygulanacaktır. " ifadelerini kullandı.

3
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi