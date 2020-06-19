İstanbul'da maske takmamanın cezası ne kadar? İşte İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı
Geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu toplantısının ardından maske takmanın zorunlu olduğu iller arasına giren İstanbul'da bu kurala uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacak. Vatandaşlar maske takmamanın cezasını merak ederken, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi konu hakkında kararını açıkladı. İşte detaylar
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İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 18.06.2020 Perşembe günü saat 17.00'da Vali Yardımcısı Cemalettin ÖZDEMİR başkanlığında olağanüstü toplanmıştır.
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (salgın) ilan edilen ve ülkemizde salgın riski olan Koronavirüs (COVID-19) hastalığının yayılmasının önlenmesi ve normalleşme sürecinin başarıyla sürdürülmesine yönelik Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda;
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MASKE TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?
İl Hıfzıssıhha Meclisinin 17.06.2020 tarih 59 No.lu kararının birinci maddesi“kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu kararlarına ilaveten, ilimizde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olması” hükmüne istinaden, İlimiz genelinde uygulama birliğinin sağlanması ve tereddütlerin giderilmesi için, maske kullanımı zorunluluğuna aykırı hareket edenlere, idari para cezasının 900 TL olarak takdir edilmesini tavsiye kararı alınmıştır