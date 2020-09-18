İstanbul'da 'kademeli mesai' saatleri belli oluyor – İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat kaçta açıklama yapacak?
İstanbul'da kademeli mesainin de değerlendirildiği il pandemi kurulu toplantısı dün toplanmıştı. Toplantıda İstanbul genelinde alınan pandemi tedbirleri, yapılan denetimler, filyasyon ve izolasyon takip çalışmalarının yanı sıra toplu ulaşım ve kademeli mesai konuları değerlendirildi. Toplantı ardından İstanbul'da 'kademeli mesai saatleri’ bugün İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından paylaşılacak. Peki, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat kaçta açıklama yapacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya hafta başında yaptığı açıklamada kademeli mesai saatleri için cuma gününü işaret etmişti. Yerlikaya, konuyla ilgili olarak "Kademeli mesai konusunda cuma günü açıklama yapacağız. Hemen ertesi gün değil, en azından pandemi kurulunun önereceği bir takvim içerisinde yürürlüğe girdirmek" açıklaması yapmıştı.
2
Abone Ol
ALİ YERLİKAYA SAAT KAÇTA AÇIKLAYACAK?
İstanbul'da corona virüs tedbirleri kapsamında kademeli mesaiye geçişin nasıl olacağına ilişkin açıklama yapılacak. Kademeli mesai uygulamasının ayrıntılarının saat 18.10'da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından duyurulması bekleniyor. İstanbul’da mesai saatlerinin 4 gruba ayrılması ve grupların sabah 07.00, 08.00, 09.00 ve 10.00 şeklinde ayarlanması ön görülüyor.
3
Abone Ol
Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı yeni düzenleme konusunda önerilerde bulunmuştu. 08.00-09.00 ve 17.00-18.00 saatleri arası trafiğin ciddi oranda arttığına işaret eden Prof. Dr. Ilıcalı şunları söylemişti:"İki pik nokta yer alıyor. 50 bini sabah 08.00-09.00 arasında, 50-55 bini de akşam 17.00-18.00 arasında gerçekleşiyor. Mesai kademelendirmedeki amaç, bu pik saatleri azaltmak. Mesailer 4 gruba ayrılsa ve sabah 07.00, 08.00, 09.00 ve 10.00'da başlayan gruplar olursa 50-55 binlik rakamlar en az 20 bine düşer. Bu sayede sosyal mesafe ayarlanır, risk azaltılır."
4
Abone Ol
ANKARA'DA GEÇİLDİ
Ankara'da kademeli mesai sistemine geçilmişti. Mesai saatlerinin 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 olarak dört farklı şekilde uygulanması kararlaştırılmıştı.