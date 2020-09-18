İstanbul'da 'kademeli mesai' saatleri belli oluyor – İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat kaçta açıklama yapacak?

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı yeni düzenleme konusunda önerilerde bulunmuştu. 08.00-09.00 ve 17.00-18.00 saatleri arası trafiğin ciddi oranda arttığına işaret eden Prof. Dr. Ilıcalı şunları söylemişti:"İki pik nokta yer alıyor. 50 bini sabah 08.00-09.00 arasında, 50-55 bini de akşam 17.00-18.00 arasında gerçekleşiyor. Mesai kademelendirmedeki amaç, bu pik saatleri azaltmak. Mesailer 4 gruba ayrılsa ve sabah 07.00, 08.00, 09.00 ve 10.00'da başlayan gruplar olursa 50-55 binlik rakamlar en az 20 bine düşer. Bu sayede sosyal mesafe ayarlanır, risk azaltılır."