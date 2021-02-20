Elif YAVUZ -Harun UYANIK - Zeki GÜNAL /İSTANBUL,DHA-
Haber Giriş: 20 Şubat 2021 - 13:30 |
İstanbul'da inanılmaz görüntü! Üst geçit yolun ortasına iniyor
Hasdal Mezarlığı'na gitmek isteyenler adeta ölümle burun buruna geliyor. Çöken üst geçidin yerine yapılan üst geçit de yol ortasına iniyor. Bir anda otoyolun ortasında kalanlar hızla akan trafiğe rağmen bariyerlerden atlayıp 4 şeritli yan yolu geçerek mezarlığa ulaşıyor. Araçlar arasından geçmek zorunda kalan bir kadın, " Her hafta gelirken kızım arıyor 'Anne ulaştın mı' diye soruyor" diye konuştu.