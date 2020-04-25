İstanbul'da iftar saat kaçta? Ezan ne zaman okunacak? 25 Nisan İstanbul Ankara ve tüm illerin iftar saatleri
Mübarek Ramazan ayının ikinci gününde 'İftara ne kadar kaldı' sorusu aracılığıyla iftar saatleri hakkında bilgi edinmek isteyen birçok vatandaş, buna göre akşam saatleri için hazırlıklarına yön verecek. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere tüm illerde merakla araştırılan iftar vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın derlediği 2020 Ramazan imsakiyesi aracılığıyla kolayca takip edilebiliyor. İftar sofrası etrafında buluşacak olan binlerce Müslüman, Hürriyet'in özel olarak hazırladığı pratik Ramazan imsakiyesi 2020 aracılığıyla anında illerindeki iftar saatleri konusunda bilgi sahibi olabiliyor. İşte, Diyanet bilgileri çerçevesinde özel olarak hazırlanmış Ramazan İmsakiyesi 2020 ve tüm illerin iftar saatleri bilgisi
iftar vakti ne zaman saat kaçta? sorusu günün en çok merak edilen soruları arasında yer almaya devam ediyor. Ramazan ayının ikinci gecesinde sahura kalkarak niyet oruç tutmaya niyet eden vatandaşlar, Diyanet İşleri tarafından yayınlanan 2020 Ramazan imsakiyesi ile birlikte şehirleri için iftar vakitlerini internet üzerinden araştırıyorlar. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Trabzon ve tüm illerimizde iftar saat kaçta sorusu merakla cevabı aranıyor. Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesi bilgilerine göre, 25 Nisan tarihinde İstanbul'da iftar saati 20.01, Ankara'da iftar saati 21.11, İzmir iftar saati 21.19, Bursa'da iftar saati 21.27 olarak belirlendi. İşte, Diyanet 2020 imsakiye bilgilerine göre, tüm illerimizin iftar ve sahur vakitleri...
İFTARA NE KADAR KALDI? TÜM İLLERİN İFTAR SAATLERİ
Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruç tutacak vatandaşlarımız kentlerindeki sahur ve iftar vakitlerini merak ediyorlar. Diyanet İşleri tarafından 2020 ramazan imsakiyesi yayınlandı ve tüm illerimizin iftar ve sahur saatleri belli oldu. Müslüman alemi için büyük öneme sahip üç aylardan Ramazan ayının ikinci orucu için sahura kalkıldı. Ramazan ayının ikinci gecesinde internette en çok aranan konulardan biri olan 'iftar saat kaçta?' sorusunun cevabı ramazan özel imsakiye sayfamızda il il hazırlandı. Aynı zamanda imsakiye sayfamızdaki sayaç vasıtası ile sahura ve iftara ne kadar kaldığını da öğrenebilirsiniz.
İmsakiye bilgilerine erişmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
İL İL 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ
On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı, 23 Nisan Perşembe günü kılındı. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan ayının ilk orucu için 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkıldı ve bugün ilk oruçlar tutuldu.
Ülke genelinde camilere ilişkin alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar, teravih namazı, mukabele ve itikaf gibi ibadetlerini evlerinde ifa edecek.
Özel olarak hazırlanan 2020 ramazan imsakiye sayfamızdan bulunduğunuz ili seçerek iftar ve sahur vakitlerini görebilir, sayaç ile iftar saatine ve sahur vaktine ne kadar kaldığını öğrenebilirsiniz.
2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN
İSTANBUL İFTAR VE SAHUR SAATLERİ - İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ
İstanbul'da sahur saat kaçta yapılacak ve sahura saat kaçta kalkılacak sorusu, sahura kısa süre kala araştırılmaya başlandı. Mega Kent İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ile evlerde geçecek olan iftar ve sahur saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği saatlerde ifa edilecek. Peki, İstanbul'da sahur saati kaç olacak? İşte, 2020 Ramazan imsakiye bilgilerine göre İstanbul iftar ve sahur vakitleri bilgisi
İFTAR VE SAHUR SAATLERİ-İSTANBUL İMSAKİYESİ 2020
Ramazan ayının ilk günlerinde İstanbul iftar ve sahur saatleri de kentte yaşayan pek çok Müslümanın araştırdığı konu olmaya başladı. İstanbul imsakiye 2020 vakitlerine göre sahura ne zaman kalkacağız ve İstanbul’da iftar ne zaman yapılacak sorusuna cevap arayan Mega Kent sakinleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İstanbul imsakiye bilgilerini araştırmaya başladı. İşte, İstanbul, sahur ve iftar vakitleri
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Öğle
|İkindi
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:29
|13:07
|16:55
|20:00
|21:29*
|2
|25.04.2020
|04:27
|13:07
|16:55
|20:01
|21:31
|3
|26.04.2020
|04:25
|13:07
|16:55
|20:02
|21:32
|4
|27.04.2020
|04:23
|13:07
|16:56
|20:03
|21:33
|5
|28.04.2020
|04:22
|13:07
|16:56
|20:04
|21:35
|6
|29.04.2020
|04:20
|13:06
|16:56
|20:05
|21:36
|7
|30.04.2020
|04:18
|13:06
|16:57
|20:06
|21:38
|8
|01.05.2020
|04:16
|13:06
|16:57
|20:07
|21:39
|9
|02.05.2020
|04:14
|13:06
|16:57
|20:09
|21:41
|10
|03.05.2020
|04:13
|13:06
|16:57
|20:10
|21:43
|11
|04.05.2020
|04:11
|13:06
|16:58
|20:11
|21:44
|12
|05.05.2020
|04:09
|13:06
|16:58
|20:12
|21:46
|13
|06.05.2020
|04:07
|13:06
|16:58
|20:13
|21:47
|14
|07.05.2020
|04:06
|13:06
|16:59
|20:14
|21:49
|15
|08.05.2020
|04:04
|13:06
|16:59
|20:15
|21:50
|16
|09.05.2020
|04:02
|13:06
|16:59
|20:16
|21:52
|17
|10.05.2020
|04:01
|13:06
|16:59
|20:17
|21:53
|18
|11.05.2020
|03:59
|13:05
|17:00
|20:18
|21:55
|19
|12.05.2020
|03:57
|13:05
|17:00
|20:19
|21:56
|20
|13.05.2020
|03:56
|13:05
|17:00
|20:20
|21:58
|21
|14.05.2020
|03:54
|13:05
|17:01
|20:21
|21:59
|22
|15.05.2020
|03:53
|13:05
|17:01
|20:22
|22:01
|23
|16.05.2020
|03:51
|13:05
|17:01
|20:23
|22:02
|24
|17.05.2020
|03:50
|13:06
|17:01
|20:24
|22:04
|25
|18.05.2020
|03:48
|13:06
|17:02
|20:25
|22:05
|26
|19.05.2020
|03:47
|13:06
|17:02
|20:26
|22:07**
|27
|20.05.2020
|03:45
|13:06
|17:02
|20:27
|22:08
|28
|21.05.2020
|03:44
|13:06
|17:03
|20:28
|22:09
|29
|22.05.2020
|03:43
|13:06
|17:03
|20:28
|22:11
İSTANBUL 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
ANKARA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ - ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ
Ramazan ayında sahur ve iftar saatleri yeniden gündeme geldi. Yurt geneli gibi Ankara'daki vatandaşlar da 2020 Ramazan imsakiyesine göre sahura kalkıp iftar sofrasına oturacaklar. Ankara sahur saatlerine Diyanet İşleri Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden de ulaşabilecekler. Peki, Ankara'da sahur saat kaçta? İşte, 2020 Diyanet Ramazan imsakiyesi bilgisine göre, Ankara sahur ve iftar saatleri...
Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar kentlerindeki 2020 ramazan imsakiyesini internetten araştırıyorlar. Ankara'da yaşayanlar iftar ve sahur vakitlerini merak ediyor. Ankara'da sahur 25 Nisan Cumartesi günü saat 04:16'de gerçekleşecek.
ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:18
|19:43
|21:10*
|2
|25.04.2020
|04:16
|19:44
|21:11
|3
|26.04.2020
|04:14
|19:45
|21:12
|4
|27.04.2020
|04:12
|19:46
|21:14
|5
|28.04.2020
|04:10
|19:47
|21:15
|6
|29.04.2020
|04:09
|19:48
|21:17
|7
|30.04.2020
|04:07
|19:49
|21:18
|8
|01.05.2020
|04:05
|19:50
|21:20
|9
|02.05.2020
|04:04
|19:51
|21:21
|10
|03.05.2020
|04:02
|19:52
|21:22
|11
|04.05.2020
|04:00
|19:53
|21:24
|12
|05.05.2020
|03:59
|19:54
|21:25
|13
|06.05.2020
|03:57
|19:55
|21:27
|14
|07.05.2020
|03:55
|19:56
|21:28
|15
|08.05.2020
|03:54
|19:57
|21:30
|16
|09.05.2020
|03:52
|19:58
|21:31
|17
|10.05.2020
|03:51
|19:59
|21:32
|18
|11.05.2020
|03:49
|20:00
|21:34
|19
|12.05.2020
|03:47
|20:01
|21:35
|20
|13.05.2020
|03:46
|20:02
|21:37
|21
|14.05.2020
|03:44
|20:03
|21:38
|22
|15.05.2020
|03:43
|20:04
|21:40
|23
|16.05.2020
|03:42
|20:04
|21:41
|24
|17.05.2020
|03:40
|20:05
|21:42
|25
|18.05.2020
|03:39
|20:06
|21:44
|26
|19.05.2020
|03:38
|20:07
|21:45**
|27
|20.05.2020
|03:36
|20:08
|21:46
|28
|21.05.2020
|03:35
|20:09
|21:48
TRABZON RAMAZAN İMSAKİYESİ
Trabzon'da yaşayan yüz binlerce vatandaş, Ramazan'da sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. Trabzon sahur vakitleri ve Ramazan imsakiyesi kentte yaşayan vatandaşlar tarafından aranıyor. Peki, Trabzon'da iftar ve sahur saat kaçta? 2020 Ramazan Trabzon sahur ve iftar saatleri...
Trabzon'da yaşayan vatandaşlar için 25 Nisan'da sahur 03:44'te yapılacak.
TRABZON 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ
BURSA İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ
Bursa vatandaşların bir numaraları gündem maddesi sahur saatleri oldu. Sahur saat kaçta yapacaklarını merak eden Bursalı vatandaşlar da ezanının kaçta okunacağını ve sahur vaktini sorguluyor.
İmsakiyede yer alan bilgilere göre Bursa'da sahur saat 04:30'da olacak.
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:32
|19:58
|21:26*
|2
|25.04.2020
|04:30
|19:59
|21:27
|3
|26.04.2020
|04:28
|20:00
|21:29
|4
|27.04.2020
|04:26
|20:01
|21:30
|5
|28.04.2020
|04:25
|20:02
|21:31
|6
|29.04.2020
|04:23
|20:03
|21:33
|7
|30.04.2020
|04:21
|20:04
|21:34
|8
|01.05.2020
|04:19
|20:05
|21:36
|9
|02.05.2020
|04:18
|20:06
|21:37
|10
|03.05.2020
|04:16
|20:07
|21:39
|11
|04.05.2020
|04:14
|20:09
|21:40
|12
|05.05.2020
|04:13
|20:10
|21:42
|13
|06.05.2020
|04:11
|20:11
|21:43
|14
|07.05.2020
|04:09
|20:12
|21:44
|15
|08.05.2020
|04:08
|20:13
|21:46
|16
|09.05.2020
|04:06
|20:14
|21:47
|17
|10.05.2020
|04:04
|20:14
|21:49
|18
|11.05.2020
|04:03
|20:15
|21:50
|19
|12.05.2020
|04:01
|20:16
|21:52
|20
|13.05.2020
|04:00
|20:17
|21:53
|21
|14.05.2020
|03:58
|20:18
|21:55
|22
|15.05.2020
|03:57
|20:19
|21:56
|23
|16.05.2020
|03:55
|20:20
|21:57
|24
|17.05.2020
|03:54
|20:21
|21:59
|25
|18.05.2020
|03:53
|20:22
|22:00
|26
|19.05.2020
|03:51
|20:23
|22:02**
|27
|20.05.2020
|03:50
|20:24
|22:03
|28
|21.05.2020
|03:49
|20:25
|22:04
|29
|22.05.2020
|03:47
|20:26
|22:06
BURSA 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN
EDİRNE 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ
Edirne'de iftar ve sahur saatleri ramazan ayının gelmesiyle ana gündem konularından biri haline geldi. 2020 ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri tarafından yayınlandı ve tüm iller gibi Edirne'nin de sahur, iftar vakitleri açıklandı. Edirne'de yaşayan vatandaşlar kentlerinde iftar ve sahur vakitlerini merak ediyorlar. Edirne'de sahur ve iftar saat kaçta?
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|İkindi
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:36
|17:05
|20:11
|21:41*
|2
|25.04.2020
|04:34
|17:05
|20:12
|21:43
|3
|26.04.2020
|04:32
|17:06
|20:13
|21:44
|4
|27.04.2020
|04:30
|17:06
|20:14
|21:46
|5
|28.04.2020
|04:28
|17:06
|20:15
|21:47
|6
|29.04.2020
|04:27
|17:07
|20:16
|21:49
|7
|30.04.2020
|04:25
|17:07
|20:17
|21:51
|8
|01.05.2020
|04:23
|17:07
|20:19
|21:52
|9
|02.05.2020
|04:21
|17:08
|20:20
|21:54
|10
|03.05.2020
|04:19
|17:08
|20:21
|21:55
|11
|04.05.2020
|04:17
|17:08
|20:22
|21:57
|12
|05.05.2020
|04:15
|17:09
|20:23
|21:58
|13
|06.05.2020
|04:14
|17:09
|20:24
|22:00
|14
|07.05.2020
|04:12
|17:09
|20:25
|22:02
|15
|08.05.2020
|04:10
|17:09
|20:26
|22:03
|16
|09.05.2020
|04:08
|17:10
|20:27
|22:05
|17
|10.05.2020
|04:07
|17:10
|20:28
|22:06
|18
|11.05.2020
|04:05
|17:10
|20:29
|22:08
|19
|12.05.2020
|04:03
|17:11
|20:30
|22:09
|20
|13.05.2020
|04:02
|17:11
|20:31
|22:11
|21
|14.05.2020
|04:00
|17:11
|20:32
|22:13
|22
|15.05.2020
|03:58
|17:12
|20:33
|22:14
|23
|16.05.2020
|03:57
|17:12
|20:34
|22:16
|24
|17.05.2020
|03:55
|17:12
|20:35
|22:17
|25
|18.05.2020
|03:54
|17:12
|20:36
|22:19
|26
|19.05.2020
|03:52
|17:13
|20:37
|22:20**
|27
|20.05.2020
|03:51
|17:13
|20:38
|22:22
|28
|21.05.2020
|03:49
|17:13
|20:39
|22:23
ANTALYA 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ
Antalya sahur vakti için geri sayım başladı. Sahur yemeklerini yiyerek oruç ibadetlerine hazırlanacak olan kent sakinleri, Antalya sahur saati bilgilerine göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki,sahur sofrası etrafında buluşulacak olan bu önemli anın ifa edileceği Antalya sahur saati kaç olacak? İşte, kentte yaşayan binlerce kişinin merakla araştırdığı 2020 Antalya imsakiye bilgileri ve detaylı bilgiler
ANTALYA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
Antalya 25 Nisan'da sahur 04:35'te olacak.
ANTALYA İMSAKİYE BİLGİLERİ 2020
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:37
|19:47
|21:08*
|2
|25.04.2020
|04:35
|19:47
|21:09
|3
|26.04.2020
|04:34
|19:48
|21:11
|4
|27.04.2020
|04:32
|19:49
|21:12
|5
|28.04.2020
|04:31
|19:50
|21:13
|6
|29.04.2020
|04:29
|19:51
|21:14
|7
|30.04.2020
|04:27
|19:52
|21:16
|8
|01.05.2020
|04:26
|19:53
|21:17
|9
|02.05.2020
|04:24
|19:54
|21:18
|10
|03.05.2020
|04:23
|19:55
|21:19
|11
|04.05.2020
|04:22
|19:55
|21:20
|12
|05.05.2020
|04:20
|19:56
|21:22
|13
|06.05.2020
|04:19
|19:57
|21:23
|14
|07.05.2020
|04:17
|19:58
|21:24
|15
|08.05.2020
|04:16
|19:59
|21:25
|16
|09.05.2020
|04:14
|20:00
|21:27
|17
|10.05.2020
|04:13
|20:01
|21:28
|18
|11.05.2020
|04:12
|20:01
|21:29
|19
|12.05.2020
|04:11
|20:02
|21:30
|20
|13.05.2020
|04:09
|20:03
|21:32
|21
|14.05.2020
|04:08
|20:04
|21:33
|22
|15.05.2020
|04:07
|20:05
|21:34
|23
|16.05.2020
|04:06
|20:06
|21:35
|24
|17.05.2020
|04:04
|20:07
|21:36
|25
|18.05.2020
|04:03
|20:07
|21:38
|26
|19.05.2020
|04:02
|20:08
|21:39**
|27
|20.05.2020
|04:01
|20:09
|21:40
|28
|21.05.2020
|04:00
|20:10
|21:41
|29
|22.05.2020
|03:59
|20:11
|21:42
|30
|23.05.2020
|03:58
|20:11
|21:43
ANTALYA VE TÜM İLLERİN İMSAKİYE BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
ADANA’DA İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?
Adana sahur ve iftar vakti saat kaçta? Sorusu araştırılıyor. Adana imsak, sahur ve iftar saatleri merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 Ramazan İmsakiyesi yayınlandı. Ramazan ayı boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar bu takvim içerisinde yer alan vakitlerde oruç tutmaya başlayacak ve oruçlarını açacaklar. İşte Adana iftar ve sahur saatleri…
Adana sahur ve iftar saatleri, Diyanet Ramazan İmsakiyesi içerisinde yayınlandı. Farz olan oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar, Ramazan ayını heyecanla bekliyorlar. Birlik ve beraberliğin arttığı kardeşlik bağlarının güçlendiği bu mübarek ay 2020 yılında nisan ayında başladı. İlk orucu tutan Müslümanlar, “Adana’da sahur, imsak ve iftar saat kaçta?” sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 2020 Adana İmsakiyesi…
Adana’da 25 Nisan'da sahur 04:16'da gerçekleşecek.
ESKİŞEHİR’DE İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?
Eskişehir’de 25 Nisan'da sahur 04:26'da olacak.
ESKİŞEHİR SAHUR VE İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İZMİR İFTAR VE SAHUR SAATLERİ - İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ
İzmir sahur vakti Ramazan ayının gelmesiyle gündeme geldi. İzmir'de ikamet eden vatandaşlar, 'sahur ve iftar saat kaçta?' sorusuna yanıt bulabilmek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 imsakiyesini inceliyor. Peki, İzmir'da sahur saat kaçta? İşte İzmir sahur vakitleri...
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|İkindi
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:46
|17:00
|20:03
|21:27*
|2
|25.04.2020
|04:44
|17:00
|20:04
|21:29
|3
|26.04.2020
|04:42
|17:00
|20:05
|21:30
|4
|27.04.2020
|04:41
|17:00
|20:06
|21:31
|5
|28.04.2020
|04:39
|17:00
|20:07
|21:33
|6
|29.04.2020
|04:38
|17:01
|20:08
|21:34
|7
|30.04.2020
|04:36
|17:01
|20:09
|21:35
|8
|01.05.2020
|04:34
|17:01
|20:10
|21:36
|9
|02.05.2020
|04:33
|17:01
|20:11
|21:38
|10
|03.05.2020
|04:31
|17:01
|20:12
|21:39
|11
|04.05.2020
|04:30
|17:02
|20:13
|21:40
|12
|05.05.2020
|04:28
|17:02
|20:14
|21:42
|13
|06.05.2020
|04:26
|17:02
|20:14
|21:43
|14
|07.05.2020
|04:25
|17:02
|20:15
|21:44
|15
|08.05.2020
|04:23
|17:02
|20:16
|21:46
|16
|09.05.2020
|04:22
|17:03
|20:17
|21:47
|17
|10.05.2020
|04:21
|17:03
|20:18
|21:48
|18
|11.05.2020
|04:19
|17:03
|20:19
|21:50
|19
|12.05.2020
|04:18
|17:03
|20:20
|21:51
|20
|13.05.2020
|04:16
|17:04
|20:21
|21:52
|21
|14.05.2020
|04:15
|17:04
|20:22
|21:54
|22
|15.05.2020
|04:14
|17:04
|20:23
|21:55
|23
|16.05.2020
|04:12
|17:04
|20:24
|21:56
|24
|17.05.2020
|04:11
|17:04
|20:24
|21:58
|25
|18.05.2020
|04:10
|17:05
|20:25
|21:59
|26
|19.05.2020
|04:09
|17:05
|20:26
|22:00**
|27
|20.05.2020
|04:07
|17:05
|20:27
|22:01
|28
|21.05.2020
|04:06
|17:05
|20:28
|22:03
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