İstanbul Çatalca ve Büyükçekmece'de hortum mu oldu? Hortum nedir, nasıl oluşur?
İstanbul’da hortum mu meydana geldi sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. Çatalca ve Büyükçekmece’de hortum mu oldu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da yaşayan vatandaşlara dolu uyarısında bulunmuştu. Beklenen yağış 23 Haziran’da etkisini gösterdi. Çatalca ve Hadımköy'de hortum oluştu. Sağanak yağmur öncesinde Büyükçekmece İlçesi'nde de hortum meydana geldi.
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Son dakika hortum haberleri yakından takip ediliyor. İstanbul Çatalca, Büyükçekmece ve Hadımköy’de hortum meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından daha önce dolu uyarısı yapılmıştı. Bu uyarının ardından 23 Haziran’da İstanbul’da beklenen yağış etkisini gösterdi. Peki hortum nedir, nasıl oluşur? İşte İstanbul'dan hortum görüntüleri ve merak edilenler...
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İSTANBUL’DA HORTUM MU MEYDANA GELDİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Çatalca ve Hadımköy'de hortum oluştu. Hortumu gören ve cep telefonları ile kaydeden vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Sağanak yağmur öncesinde Büyükçekmece İlçesi'nde de hortum meydana geldi.
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HORTUM NASIL OLUŞUR?
Hava olaylarının oluşumları ne kadar karışık gözükse de, aslında hepsinin oluşumu birbirleri ile benzer şekildedir. Hortum gibi ekstrem hava olayının oluşmasındaki tek fark; yukarı seviyelere taşınan suyun (konveksiyon) çok daha fazla olması ve sürekli hızlı bir şekilde yükselmesidir. Buna basit bir örnek olarak kaynayan suyu örnek gösterebiliriz. Isındıkça yükselen hava, yukarı seviyedeki soğuk havadan dolayı içindeki su yoğuşarak milyarlarca su partiküllerini açığa çıkarır. Bu milyarlarca mikro su partikülleri yukarıda birleşerek bulut diye adlandırdığımız şekilleri oluştururlar ki, bulutların büyüklükleri de taşınan havanın hızına bağlı olarak değişir. Çok hızlı bir şekilde yükselen sıcak ve nemli hava, yükselen havaya oranla çok daha soğuk olan hava tarafından emilmeye başlar. Bu esnada hava çok kararsızdır ve bu kararsızlığın tepkimesi olarak bulutun altında spiral bir şekil oluşur. Yer seviyesinden hızlıca yükselen hava, basıncı ve sıcaklığı düşürür. Bu esnada rüzgar şiddetini arttırır ve su buharı yoğunlaşmaya başlar. Yoğunlaşan su buharı, bulutun altında belirmeye başlayan spiral şeklin daha belirgin, havanın ise daha kararsız hale gelmesine neden olarak hortumun gücünün artmasına neden olur. Olgunlaşmaya başlayan spiral şekil alttan emdiği havayı hızla soğutarak yoğuşturur ve şiddetli akıma, şimşeklerle birlikte dolu ve yağmur sağanakları da katılır. Bir denizin ya da gölün üzerinde meydana gelen bir hortum, yerden emdiği sular ile bir "Su hortumu" oluşturur. Havanın mevsimsel değişimine göre kar hortumu ve alev hortumlarıda oluşabilmektedir.