İstanbul'da cuma namazı kılınacak camiler hangileri? İstanbul Valisi'den cami açıklaması
İstanbul’da cuma namazı kalınacak cami, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. İstanbul'daki 3 bin 457 cami ve mescitten, 1923 cami ve mescit ile 264 mekanda cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlandı. Peki, İstanbul'da cuma namazı kılınacak camiler hangileri? İşte İstanbul'da cuma namazı kılınacak camilerin listesi ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yaptığı cami açıklaması
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Türkiye, normalleşme adımlarını hayata geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını sebebiyle toplu ibadete kapatılan camiler, bugün tekrar kapılarını cemaate açmasıyla birlikte harekete geçen belediyeler, camilerde hazırlıklarını tamamladı. Cuma namazı kılınacak camiler il ve ilçelerin valilik ve kaymakamlık hesaplarından duyuruluyor. İstanbul’da başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni Camii (Eminönü), Ortaköy Camii ve Çamlıca Camii’nde Cuma namazı kılınabilecek.
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İstanbul Valiliğinin "www.istanbul.gov.tr" internet sitesinde cuma namazının kılınacağı camilerin listesi yer alıyor. Listelerde camilerin kullanılabilir avlu/bahçe metrekaresi ve maksimum cemaat kapasitelerine de yer verildi. Aşağıdaki linke tıklayarak ilçe bazlı camilerin listesini görüntüleyebilirsiniz.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte namazı kılınacak cami, mescit ve diğer açık alanların duyurusunu özel bir video ile yaptı . İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "29 Mayıs Cuma günü özlem ve hasret bitiyor. İstanbul'da cuma namazı kılınacak cami, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. Gerekli tedbirlere uyarak ibadetimizi yapacağız. Allah kabul etsin." ifadelerini kullandı.
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Yerlikaya'nın paylaştığı film, Süleymaniye Camisi, Sultanahmet Camisi, Yeni Cami (Eminönü), Ortaköy Camisi ile Çamlıca Camisi'nin etrafında ve içerisinde "sinek" olarak da bilinen Fly Through (Uçmak) tekniği ile 130 kilometre hıza yaklaşık 1,5 saniyede ulaşabilen FPV drone ile edilen görüntülerden oluşuyor ve bu alanda Türkiye'de yapılan ilk kapsamlı film olma özelliğini taşıyor.