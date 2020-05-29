İstanbul'da cuma namazı kılınacak camiler hangileri? İstanbul Valisi'den cami açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan cami açıklaması İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte namazı kılınacak cami, mescit ve diğer açık alanların duyurusunu özel bir video ile yaptı . İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "29 Mayıs Cuma günü özlem ve hasret bitiyor. İstanbul'da cuma namazı kılınacak cami, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. Gerekli tedbirlere uyarak ibadetimizi yapacağız. Allah kabul etsin." ifadelerini kullandı.