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Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 - 15:12 | 

İstanbul'da bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı vakitleri paylaşıldı

Bayram namazı saatleri Kurban Bayramı'nın 1. gününe kısa bir süre kala gündeme gelmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namazı vakitlerini resmi adresi üzerinden paylaştı. Özellikle Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’da bulunan vatandaşlar, bayram namazı saatini günler öncesinden araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da bayram namazı saat kaçta? işte il il bayram namazı vakitleri...

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1

Bayram namazı saatleri belli oldu. Vatandaşlar bulundukları ile göre cemaatle birlikte bayram namazı kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, İstanbul'da bayram namazı 06.23'te kılınacak.

Bursa'da bayram namazı 06:25'te kılınacak. Tüm illerin bayram namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Vatandaşlar bulundukları ili seçerek bayram namazı saatini görüntüleyebiliyor.

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

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Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:"Adana: 06.07, Adıyaman: 05.53, Afyonkarahisar: 06.22, Ağrı: 05.30, Aksaray: 06.09, Amasya: 05.57, Ankara: 06.10, Antalya: 06.25, Ardahan: 05.28, Artvin: 05.32, Aydın: 06.35, Balıkesir: 06.31, Bartın: 06.09, Batman: 05.42, Bayburt: 05.40, Bilecik: 06.21, Bingöl: 05.42, Bitlis: 05.37, Bolu: 06.13, Burdur: 06.25, Bursa: 06.25, Çanakkale: 06.36, Çankırı: 06.06, Çorum: 06.00, Denizli: 06.30, Diyarbakır: 05.45, Düzce: 06.15, Edirne: 06.32, Elazığ: 05.48, Erzincan: 05.44, Erzurum: 05.37, Eskişehir: 06.20, Gaziantep: 05.58, Giresun: 05.46, Gümüşhane: 05.43, Hakkari: 05.32, Hatay: 06.05, Iğdır: 05.26, Isparta: 06.24, İstanbul: 06.23, İzmir: 06.36, Kahramanmaraş: 05.59, Karabük: 06.08, Karaman: 06.15, Kars: 05.28, Kastamonu: 06.03, Kayseri: 06.02, Kırıkkale: 06.08, Kırklareli: 06.29, Kırşehir: 06.07, Kilis: 06.00, Kocaeli: 06.20, Konya: 06.16, Kütahya: 06.23, Malatya: 05.52, Manisa: 06.35, Mardin: 05.44, Mersin: 06.10, Muğla: 06.34, Muş: 05.38, Nevşehir: 06.06, Niğde: 06.07, Ordu: 05.48, Osmaniye: 06.03, Rize: 05.37, Sakarya: 06.18, Samsun: 05.53, Siirt: 05.38, Sinop: 05.56, Sivas: 05.54, Şanlıurfa: 05.52, Şırnak: 05.37, Tekirdağ: 06.29, Tokat: 05.55, Trabzon: 05.41, Tunceli: 05.45, Uşak: 06.27, Van: 05.31, Yalova: 06.23, Yozgat: 06.03, Zonguldak: 06.11."

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Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.18, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.54, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.51, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.59'da eda edilecek.

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