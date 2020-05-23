İstanbul'da bayram namazı (duha namazı) saat kaçta? İl il duha namazı saatleri
Ramazan Bayramı'ndan hemen önce en çok araştırılan konuların başında bayram namazı geliyor. Özellikle Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar, bayram namazının saatini merak ediyor. Bu yıl Corona virüsü tehditi nedeniyle camilerde bayram namazı değil, evlerde duha namazı kılınacak. Peki, bayram namazı yerine geçecek olan duha namazı İstanbul'da saat kaçta kılınacak?
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Bu yıl bayram namazı araştırmaları yerini duha namazına bıraktı. Corona virüsü salgınına karşı alınan bu önlem nedeniyle camileri dolduramayacak vatandaşlar evlerinde duhâ/işrak namazı niyetiyle nafile namaz kılabilecekler. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar'ın vatandaşları duha namazına yönlendirmesi ardından bayram namazı yerine geçecek olan duha namazının saatine yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
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2020 RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet adresi üzerinden namaz vakitleri yer alıyor. Vatandaşlar başta bayram namazı yerine geçecek olan duha namazı saatinin yanı sıra tüm namaz vakitlerine ulaşabilirler.
İstanbul 06:13 Ankara 06:00 İzmir 06:26 Konya 06:06 Gaziantep 05:48
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bayram namazıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yarın ise Ramazan Bayramı olduğunu ve bayramların müminler için sevincin, coşkunun, muhabbetin en yoğun yaşandığı zamanlar olduğunu belirten Erbaş, şunları ifade etti:
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"Şüphesiz bu heyecanın başlangıç vakti de bayram namazıdır. Ancak hepimizin bildiği gibi bir salgın sebebiyle zor ve çok hassas zamanlardan geçmekteyiz. Bu sebeple üzülerek ifade etmeliyim ki; camilerimizde bayram namazı kılamayacağız. Çünkü yüce dinimiz İslam'a göre insan hayatı ve sağlığı her şeyden daha önemli ve daha önceliklidir. Ancak camilerimizden uzak kalmanın hüznünü bir nebze azaltmak maksadıyla, bayramın ilk gününde her ilimizin kendi bayram namazı vaktinde, minarelerimizden bayram günlerinin şiârından olan tekbirler yükselecektir. Bayramın gerçek manasını anlamaya, yüreklerimizi aynı duyguda buluşturmaya ve beraberce daha güzel bir hayat inşa etmeye dair Ankara'da bayram hutbesi irad edeceğim inşallah. Dolayısıyla mevcut şartlarda bayram coşkusunu en güzel şekilde yaşayabilmek için evlerimizde aile fertlerimiz ve özellikle çocuklarımızla beraber tıpkı önceki bayramlarda olduğu gibi tüm hazırlıklarımızı yapalım. Sabah namazının ardından güneşin yükseldiği bayram namazı vaktine kadar heyecanla, dualarla, zikirlerle bekleyelim. Minarelerden okunan tekbirlere eşlik ederek bayram sevincine ve coşkusuna katılalım. Diyanet TV'nin ve birçok televizyon kanalının sabah 6'dan itibaren canlı yayınlayacağı bayram hutbesini dinleyelim. Dileyen evinde bayram namazını, dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı kılabilir. Böylece bayram namazı vaktinin bereketinden ve bayramın güzelliğinden ailemizle beraber en iyi şekilde istifade edelim. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyor, bu bayramın hüzünlü gönüllerin sevince dönüşmesine vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum."