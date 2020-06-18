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Hürriyet
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DHA
Haber Giriş: 18 Haziran 2020 - 12:09,

İstanbul'a uyarı! Ağustos ve Eylül'e dikkat

İstanbul'da  barajların doluluk oranı yüzde 64 seviyelerine düştü. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 85 seviyesinde dolu olan barajlardaki bu düşüş uzmanları tedirgin ediyor. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Albay, ''Eğer gerçekten biraz daha yağış almazsak, Ağustos-Eylül gibi su sıkıntısı yaşanabilir. Umarım bunu yaşamayız. Bütün ümitler Melen Çayı’nda, Melen Çayı’nın biriktireceği suya bağlı. Ağustos-Eylül gibi sıkıntı olabilir ama dikkat edersek belki bu sıkıntıyı bertaraf edebiliriz. Sıcaklarla beraber buharlaşma artar. Bu yıl hava sıcaklıklarında rekorları kırdık. Bunu durdurmak mümkün değil, iklimsel değişlik hayatın gerçeği.'' dedi.

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