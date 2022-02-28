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İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İstanbul hava durumu hakkında kar yağışı uyarısı

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İstanbul kar yağışı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar hava durumu uyarılarını araştırıyorlar. CNN TÜRK Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında açıklama yaptı ve kar yağışının ne zaman başlayacağını duyurdu. Peki, İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

1/4İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak İstanbul hava durumu hakkında kar yağışı uyarısı

İstanbul’a kar yağışının ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Vatandaşlar kar yağışı uyarılarına göre önlemlerini alıyorlar. İstanbul’da bugün havanın 11 derece, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı olması bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kar yağışı ile ilgili çarşamba gününe dikkat çekti. İşte detaylar…

2/4İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

CNN TÜRK Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen Twitter hesabından, “Bugün akşam saatlerinde Marmara'nın batısı (İstanbul dahil) ve Kıyı Ege'de, gece saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak da kuvvetli yağmur var. 1 Mart’tan itibaren Türkiye'de havalar soğuyor. Hafta boyunca Anadolu da Kar yağışı görülecek. İstanbul’da çarşamba günü yüksekler karla karışık yağmur görünüyor” açıklamasında bulundu.

İstanbul’da bugün havanın 11 derece, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı olması bekleniyor.

3/4İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak İstanbul hava durumu hakkında kar yağışı uyarısı

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Adana, Osmaniye, Hatay, Samsun, Çorum, Amasya, Rize ve Artvin kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevreleri ile Edirne ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer Kar şeklinde olması beklenen yağışların akşam saatlerinde Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de, gece saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

4/4İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak İstanbul hava durumu hakkında kar yağışı uyarısı

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara'da kuzeybatı, Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esecek.

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