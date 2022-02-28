İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İstanbul hava durumu hakkında kar yağışı uyarısı

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Adana, Osmaniye, Hatay, Samsun, Çorum, Amasya, Rize ve Artvin kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevreleri ile Edirne ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer Kar şeklinde olması beklenen yağışların akşam saatlerinde Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de, gece saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.



