İstanbul Koronavirüs risk haritasında son durum.. Tüm ilçeler kırmızıya döndü.. İşte ilçe ilçe İstanbul'da Kovid-19 tablosu

"İNSANLAR BUNA İNANMASINLAR" Bu kadar bilim insanı, ben hekim olarak insanlara fayda vermek için okumuşum. Kendi hayatımı buna adamışım. Bu meslek sadece para ve sıfat için yapılabilecek bir meslek değil. Herkes her doktor bunu söylerken, komşunun, oğlunun, şunun bunun söylemesiyle, lütfen... Birisi çıkıp video yayınlıyor aşı şöyledir böyledir diyor. İnsanlar buna inanmasınlar.