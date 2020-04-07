İstanbul ilçelere göre corona virüs risk haritası - Sağlık Bakanlığı corona İstanbul ilçe dağılımı bilgileri

İSTANBUL CORONA HARİTASI Bugünkü test sayımız 20 bin 23. Bugünkü vaka sayısı 3 bin 892. Bugün 76 vatandaşımızı daha kaybettik. 256 vatandaşımız ise şifa buldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak’ta yoğunluğun daha fazla olduğunu görmek mümkün. Ankara’da yoğunluğun nerede olduğunu gösteren bir tablomuz da var. Özellikle illerimizde bölgesel karantina uygulamaları daha kolay oluyor. Pozitif çıkan vaka sayısının da yüzde 22’den yüzde 15’e indiğini görüyoruz. Taramayı yoğun yaptığımız dönemde vaka sayısında oran bazlı düşüş oluyor.



Vakalarımızı ve temasta olanları takip etmek ve vakaların özellikle izole olmalarını sağlamak için bir çalışma yaptık. Bu 3 operatör ve BTK’nın içinde olduğu bir tablo. Önümüzdeki 3 gün içinde devrede olacak. Bir aplikasyon geliştirildi. Bu hastalarımız aplikasyonu indirmek zorundalar. Hem takip edilecek hem de durumlarını anlık görecekleri bir sisteme geçmiş oluyoruz.



