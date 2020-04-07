İstanbul ilçelere göre corona virüs risk haritası - Sağlık Bakanlığı corona İstanbul ilçe dağılımı bilgileri
Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul ilçelere göre corona risk haritasını duyurdu. İstanbul corona haritası ve ilçe dağılımı ile ilgili değerlendirmeleri paylaşan Koca, "Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak bu noktalarda yoğunluk fazla." dedi. Bakan Koca'nın İstanbul corona virüs haritasını açıklamasının ardından İstanbul ilçelere göre corona vaka sayısı en önemli gündem konusu oldu. İşte, İstanbul corona risk haritası ve Sağlık Bakanlığı korona İstanbul ilçe dağılımı bilgileri hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Günlük corona virüs bilgilerini paylaşan Bakan Koca İstanbul'un korona haritasını duyurdu. Bilim Kurulu'nun toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek açıklama yapan Koca İstanbul'da, virüsün nasıl hızla yayıldığı haritada açık bir şekilde açıkladı. İşte, Bakan Koca'nın İstanbul ilçelere göre corona risk haritası ve ilçelere göre corona dağılımı.
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BAKAN KOCA GÜNLÜK SAYIYI DUYURDU
Günlük vaka sayısı hakkında açıklama yapan Bakan Koca, şu açıklamaları yaptı;
Bugün test sayımız 20 bin 23, vaka sayısı 3 bin 892, bugün 76 vatandaşımızı daha kaybettik. Toplam hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 725'e yükseldi.
Yapılan test sayılarının her gün arttı. 20 bini geçti. Test sayısı arttıkça vaka sayısının oran olarak azaldığını görüyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi bizde de erkeklerde vaka sayısının fazla olduğunu görüyoruz. 65 yaş uygulamasının olmadığı dönemde daha dengeliydi, 65 yaş üstü sınırlamasının olduğu dönemde yoğunluğun azaldığını görüyoruz.
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İSTANBUL CORONA HARİTASI
Bugünkü test sayımız 20 bin 23. Bugünkü vaka sayısı 3 bin 892. Bugün 76 vatandaşımızı daha kaybettik. 256 vatandaşımız ise şifa buldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak’ta yoğunluğun daha fazla olduğunu görmek mümkün. Ankara’da yoğunluğun nerede olduğunu gösteren bir tablomuz da var. Özellikle illerimizde bölgesel karantina uygulamaları daha kolay oluyor. Pozitif çıkan vaka sayısının da yüzde 22’den yüzde 15’e indiğini görüyoruz. Taramayı yoğun yaptığımız dönemde vaka sayısında oran bazlı düşüş oluyor.
Vakalarımızı ve temasta olanları takip etmek ve vakaların özellikle izole olmalarını sağlamak için bir çalışma yaptık. Bu 3 operatör ve BTK’nın içinde olduğu bir tablo. Önümüzdeki 3 gün içinde devrede olacak. Bir aplikasyon geliştirildi. Bu hastalarımız aplikasyonu indirmek zorundalar. Hem takip edilecek hem de durumlarını anlık görecekleri bir sisteme geçmiş oluyoruz.
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Evde izole olmasını hatırlatan bir sistemden bahsediyorum. Bununla ilgili açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılmış olacak. İnsanlık nice büyük tehlikelerin hakkından geldi. Burada da başarıya ulaşacağız. Süreci takip ederken olumlu gözlemlerimiz var. Bunların istikrar kazanmasını bekliyoruz. Herkes kurallara uysun, emin olun bu hasarı en aza indireceğiz” şeklinde konuştu.
Bakan Koca, elindeki verileri açıkladıktan sonra koronavirüs vakalarını takip ettiği ekrandan İstanbul'daki son durumu gösterdi. Sağlık Bakanlığı, elindeki sistemle İstanbul'un tüm semtlerini cadde cadde, sokak sokak takip ediyor.
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APLİKASYON UYGULAMASI BAŞLIYOR
Öte yandan yeni bir uygulamanın hayata geçeceğini duyuran Koca, bu uygulamanın hastaları takip etmede kolaylık sağlayacağını dile getirerek şunları söyledi;
Önümüzdeki 3 gün içinde devrede olacak. Bir aplikasyon geliştirildi. Bu hastalarımız aplikasyonu indirmek zorundalar. Hem takip edilecek hem de durumlarını anlık görecekleri bir sisteme geçmiş oluyoruz. Evde izole olmasını hatırlatan bir sistemden bahsediyorum. Bununla ilgili açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılmış olacak. İnsanlık nice büyük tehlikelerin hakkından geldi. Burada da başarıya ulaşacağız. Süreci takip ederken olumlu gözlemlerimiz var. Bunların istikrar kazanmasını bekliyoruz. Herkes kurallara uysun, emin olun bu hasarı en aza indireceğiz” şeklinde konuştu.