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Burçak BOZKUŞ - Feridun AÇIKGÖZ - Ersan SAN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 23 Şubat 2021 - 11:42 | 

İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası

İstanbul Boğazı denizanalarının istilasına uğradı. Boğazın kıyı şeridi, büyüklü küçüklü binlerce denizanasıyla beyaza büründü. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, "Denizanasının bu kadar çok olması, onlarca yılın bir sonucu aslında. Sadece 1-2 yılın ya da plastik sorunu çıktı bunun bir sonucu değil. Onlarca yılın, yanlış yapılan uygulamaların bir sonucu" dedi.

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