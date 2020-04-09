İstanbul, Ankara ve İzmir ilçe ilçe Corona virüsü haritası! 9 Nisan Corona virüs risk haritası

ANKARA'DA 1.000 HASTA Başkentte 1000’e yakın COVID-19 hastası bulunuyor. Ankara’nın merkez sayılabilecek Kızılay, Cebeci, Mamak ile Çankaya’nın özellikle Öveçler ve Oran arasındaki bölgesinde hasta yoğunluğu bulunsa da, bunların ciddi vaka sayısı fazla değil. Buralarda testleri pozitif çıkmış ancak fazla şikâyeti olmayan ve evde gözlem altında tutulan kişiler bulunuyor. Keçiören ve Yenimahalle’de ise hem yoğunluk çok hem de kritik vaka sayısı fazla. Çankaya’nın Çayyolu ve Yaşamkent tarafında ise yoğunluk yok denecek kadar az. Ankara’nın merkez ilçelerinde durumu kritik vaka sayıları, “Etimesgut 4, Yenimahalle 9, Çankaya 6, Mamak, 1, Keçiören 5, Sincan 1” olarak biliniyor. Altındağ, Pursaklar ve Gölbaşında ise durumu ciddi vaka sayısı yok.