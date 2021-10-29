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Haber Giriş: 29 Ekim 2021 - 11:15 | 

İstanbul 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi , 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel birçok etkinlik ve konser programı hazırladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hem çocuklar hem de yetişkinler için etkinlikler yapılacak. İşte İstanbul 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümünde İstanbul'un farklı noktalarında konserler ve etkinlikler düzenleyecek. Kadıköy Sahil Parkı, Bağcılar Meydanı, Kartal Meydanı ve Topkapı Şehir Parkı gibi alanlarda da ücretsiz konserler düzenlenecek.

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Kutlamalar kapsamında kentin çeşitli meydanlarında halkın ücretsiz katılabileceği meydan konserleri ise şöyle;

Cem Adrian
Yer:Kartal Meydanı
Saat: 20.30

Ziynet Sali
Yer: Üsküdar Sahil Meydan
Saat: 20.00

Yüzyüzeyken Konuşuruz
Yer: Kadıköy Sahil Parkı
Saat: 20.00

Patron
Yer: Bağcılar Meydan
Saat: 20.00

Melike Şahin
Yer: Topkapı Şehir Parkı
Saat: 20.00

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Müze Gazhane 29 Ekim Özel Programı

11:00 - Atölye - Çocuklar için Felsefe – Demokrasi Nedir? - B Binası
12:00 - Atölye - Çocuklar için Jonglörlük Atölyesi - Meydan
14:00 - Atölye - Çocuklar için Müzik Atölyesi - B Binası
15:00 - Atölye - Yetişkinler için Tango Atölyesi - Pazar Alanı
15:15 - Gösteri - Cumhuriyet Kadınları - Canlı Heykel Sergisi - Tüm Alan
18:15 - Gösteri - Ateş Gösterisi - Meydan
18:30 - Konser - Bosphorus Ensemble - Meydan
20:00 - Konser - Kerem Görsev Quartet - Meydan
21:15 - Sinema - Film Gösterimi - Q Deck

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