İstanbul 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri belli oldu

Müze Gazhane 29 Ekim Özel Programı



11:00 - Atölye - Çocuklar için Felsefe – Demokrasi Nedir? - B Binası

12:00 - Atölye - Çocuklar için Jonglörlük Atölyesi - Meydan

14:00 - Atölye - Çocuklar için Müzik Atölyesi - B Binası

15:00 - Atölye - Yetişkinler için Tango Atölyesi - Pazar Alanı

15:15 - Gösteri - Cumhuriyet Kadınları - Canlı Heykel Sergisi - Tüm Alan

18:15 - Gösteri - Ateş Gösterisi - Meydan

18:30 - Konser - Bosphorus Ensemble - Meydan

20:00 - Konser - Kerem Görsev Quartet - Meydan

21:15 - Sinema - Film Gösterimi - Q Deck