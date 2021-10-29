İstanbul 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümünde İstanbul'un farklı noktalarında konserler ve etkinlikler düzenleyecek. Kadıköy Sahil Parkı, Bağcılar Meydanı, Kartal Meydanı ve Topkapı Şehir Parkı gibi alanlarda da ücretsiz konserler düzenlenecek.
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Kutlamalar kapsamında kentin çeşitli meydanlarında halkın ücretsiz katılabileceği meydan konserleri ise şöyle;
11:00 - Atölye - Çocuklar için Felsefe – Demokrasi Nedir? - B Binası 12:00 - Atölye - Çocuklar için Jonglörlük Atölyesi - Meydan 14:00 - Atölye - Çocuklar için Müzik Atölyesi - B Binası 15:00 - Atölye - Yetişkinler için Tango Atölyesi - Pazar Alanı 15:15 - Gösteri - Cumhuriyet Kadınları - Canlı Heykel Sergisi - Tüm Alan 18:15 - Gösteri - Ateş Gösterisi - Meydan 18:30 - Konser - Bosphorus Ensemble - Meydan 20:00 - Konser - Kerem Görsev Quartet - Meydan 21:15 - Sinema - Film Gösterimi - Q Deck