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Haber Giriş: 01 Nisan 2021 - 17:12 | 

İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Bakan Selçuk’tan işsizlik ödeneği açıklaması

İşsizlik ödeneği ödeme tarihleri ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. İşsizlik maaşı her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili açıklama yaptı. İşte işsizlik maaşı ödeme tarihi hakkında yapılan açıklama

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İşsizlik ödeneğinin ne zaman yatacağı ile ilgili son dakika açıklaması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. Bakan Selçuk açıklamasında, mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan’da hesaplara yatırılacağını açıkladı.

2İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan’da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

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Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.

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