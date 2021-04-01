İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Bakan Selçuk’tan işsizlik ödeneği açıklaması

İşsizlik ödeneğinin ne zaman yatacağı ile ilgili son dakika açıklaması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. Bakan Selçuk açıklamasında, mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan’da hesaplara yatırılacağını açıkladı.