İSMEK kurslarına başvuru nasıl yapılır? İSMEK uzaktan eğitim kayıtları başlıyor - İSMEK kayıt ekranı
İSMEK Uzaktan Eğitim Merkezi’ne kayıtlar bugün başlıyor. İSMEK Uzaktan Eğitim Merkezi; bilişim teknolojilerinden çocuk gelişimine, yabancı dillerden el sanatlarına, muhasebe ve finanstan, güzellik ve saç bakımına kadar pek çok alanda, katılımcılara yüzlerce farklı eğitim seçeneği sunuyor. Peki, İSMEK kurslarına başvuru nasıl yapılır? İşte başvuru süreci ve İSMEK kayıt ekranı...
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İSMEK Uzaktan Eğitim Merkezi'nde yeni kayıtlar, 7 Mayıs 2021 tarihinde başlıyor. 17 Mayıs'ta başlayacak eğitimler için İstanbulluların bilişim teknolojilerinden çocuk gelişimine, yabancı dillerden el sanatlarına, muhasebe ve finanstan güzellik ve saç bakımına kadar pek çok alanda, yüzlerce seçeneği olacak. Canlı ders ve video eğitim şeklinde verilecek eğitimlerin yanı sıra katılımcılar, atölye çalışmalarından da yararlanabilecek.
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Verdiği eğitimlerle bugüne kadar yüz başkasının hayatına dokunan İSMEK, yüz yüze eğitimlerin zorunlu olarak ertel yaş pandemi sırasında hizmetlerine ara vermedi. İSMEK bu süreçte sanat ve mesleki becerilerini geliştirmek ve kişisel gelişimlerini katkı sağlamak isteyenlere Uzaktan Eğitim Merkezi ile ulaşmak. 300 binden fazla kişiye eğitim veren İSMEK Uzaktan Eğitim Merkezi, Mayıs ayıyla birlikte yeni eğitim programları ve atölye çalışmaları ile kayıtlarını hazırlıyor, 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 10.00'da başladı.
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Hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla İSMEK Öğrenci Değerlendirme Anketlerini, "Eğitimlerim" sekmesinden online olarak yapabilirsiniz.Değerlendirmelerinizi objektif olarak yapabilmeniz için anket sonucunuz kaydedilirken kişisel bilgileriniz tutulmayacak olup, anketin tamamı doldurulduğunda kayıt işlemi gerçekleştirilecektir.
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Farklı Alanlarda Eğitim Ve Atölye Seçenekleri
İSMEK Uzaktan Eğitim Merkezi, 7 Mayıs’ta kayıtların başlayacağı dönemde katılımcılara bilişim teknolojilerinden çocuk gelişimine, yabancı dillerden el sanatlarına, muhasebe ve finanstan güzellik ve saç bakımına kadar pek çok alanda, yüzlerce farklı eğitim seçeneği sunuyor. Uzaktan Eğitim Merkezi’nde eğitimler; canlı ders, video eğitim ve atölye şeklinde veriliyor. İSMEK’in uzaktan eğitimlerinden yararlanmak isteyenler, atölye çalışmaları ile de dersleri uygulamalı olarak takip edebiliyor.