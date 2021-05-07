İSMEK kurslarına başvuru nasıl yapılır? İSMEK uzaktan eğitim kayıtları başlıyor - İSMEK kayıt ekranı

Verdiği eğitimlerle bugüne kadar yüz başkasının hayatına dokunan İSMEK, yüz yüze eğitimlerin zorunlu olarak ertel yaş pandemi sırasında hizmetlerine ara vermedi. İSMEK bu süreçte sanat ve mesleki becerilerini geliştirmek ve kişisel gelişimlerini katkı sağlamak isteyenlere Uzaktan Eğitim Merkezi ile ulaşmak. 300 binden fazla kişiye eğitim veren İSMEK Uzaktan Eğitim Merkezi, Mayıs ayıyla birlikte yeni eğitim programları ve atölye çalışmaları ile kayıtlarını hazırlıyor, 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 10.00'da başladı.