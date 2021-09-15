Gündem Haber Giriş: 15 Eylül 2021 - 13:29 | 15 Eylül 2021 - 13:29

İSMEK kursları ne zaman başlıyor? Kayıt tarihleri belli oldu mu? İşte İSMEK kayıtları ile ilgili bilgiler

İstanbul'un birçok bölgesinde hizmet İSMEK’in bu yılki kayıt tarihleri merak konusu oldu. İSMEK'in ücretsiz eğitimlerinden faydalanmak isteyenler online olarak başvuruda bulunabilecek. Kayıt sürecine dahil olmak isteyenler başvuru tarihi ve kayıtlarla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, İSMEK kursları ne zaman başlıyor? Kayıt tarihleri belli oldu mu? İşte İSMEK kayıtları ile ilgili bilgiler