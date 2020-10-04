İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? Binlerce kişi bekliyor!
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda görev yapacak olan hizmetli ve güvenlik görevlisi alımında gözler TYP başvuru sonuçlarında. İŞKUR'un okullara yapacağı güvenlik, temizlik ve çevre düzenleme personeli alımı için başvurular, araştırılmaya edilmeye devam ediyor. Peki, TYP başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?
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TYP kapsamındaki İŞKUR tarafından okullara yapılacak işçi alımlarında gözler sonuç açılama tarihinde. Gereken şartları taşıyan ve başvurularını tamamlayan adaylar, şimdi ise sonuçları beklemeye koyuldu. İşte, 2020 İŞKUR TYP sonuçları hakkında son ayrıntılar...
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BAŞVURULAR SONA ERDİ
TYP başvuru sonuçları araştırılan konular arasında bulunuyor. İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden TYP ilanları yayımlanıyor. Adaylar bu ilanlarda yer alan tarihler aralığında başvuru işlemlerini gerçekleştiriyorlar. İŞKUR TYP ilanların başvuruları illere göre değişiklik gösterirken, ilan başvurusu için genel olarak son gün 21 Eylül'dü. Bazı ilanlarda ise başvurular 22 Eylül’de sona erdi. Sonuçlara dair detaylar yayınlanan ilanlar ile duyuruldu.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TYP başvuruları İŞKUR üzerinden yapılıyor. İŞKUR TYP ilanların başvuruları illere göre değişiklik gösterirken, ilan başvurusu için genel olarak son gün 21 Eylül oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan TYP başvurularını yapan ve seçilen personeller ekim ayında göreve başlayacaklar.
Başvuruları kazanan adaylar bazı ilanlar için noter kurası ile, bazı ilanlar için ise liste yöntemi ile belirlenecek. İŞKUR TYP sonuçları başvuru yapılan ilanın olduğu il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasında yer alıyor.