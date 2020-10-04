Gündem Haber Giriş: 04 Ekim 2020 - 20:11 | 04 Ekim 2020 - 20:11

İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? Binlerce kişi bekliyor!

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda görev yapacak olan hizmetli ve güvenlik görevlisi alımında gözler TYP başvuru sonuçlarında. İŞKUR'un okullara yapacağı güvenlik, temizlik ve çevre düzenleme personeli alımı için başvurular, araştırılmaya edilmeye devam ediyor. Peki, TYP başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?