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Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 - 19:09 | 

İŞKUR TYP başvurusu ne zaman? 2021 Toplum Yararına Programlar (TYP) başvuru tarihi ve katılım şartları!

İŞKUR TYP başvurusu gündemde yer almayı sürdürüyor. Geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan Toplum Yararına Programlarına başvurular için ilk ilan yayınlandı. Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Çevre Temizliği" işlerinde çalıştırılmak üzere 4 (dört) ay süreli 8 (sekiz) Geçici personel alınacağını bildirdi. MEB güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımı başvuruları da yine İŞKUE üzerinden yapılacak. Peki, İŞKUR TYP başvurusu ne zaman? İşte, 2021 yılı TYP başvuru tarihi ve katılım şartları hakkında ayrıntılı bilgiler...

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İŞKUR TYP başvuruları iş arayan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdam sağlamak amacıyla gerçekleşen Toplum Yararına Programlar kapsamında . Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işçi alımı ilanı yayınladı. Başvuruda bulunmak isteyen kişilerin; 2-6 Ağustos 2021 tarihleri arasında www.iskur.gov.tr e-şube veya ALO-170 iletişim hattı üzerinden başvurularını gerçekleştirecekler. Diğer TYP iş ilanları da İŞKUR tarafından güncel olarak yayınlanmaya devam edecek. Ancak şuan için MEB ilanı yayınlanmadı.

2DÜZCE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ TYP İŞÇİ ALIMI TARİHLERİ

DÜZCE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ TYP İŞÇİ ALIMI TARİHLERİ

Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde; 23 Ağustos 2021 - 21 Aralık 2021 tarihleri arasında "Restorasyon, Tarihi ve Kültürel Mirasın korunması ile Çevre Temizliği" işlerinde çalıştırılmak üzere 4 (dört) ay süreli 8 (sekiz) Geçici personel alınacaktır.

Katılımcı Başvuru Tarihleri :        2 Ağustos 2021- 6 Ağustos 2021
Noter Çekiliş Tarihi:                    12 Ağustos 2021(Saati Ayrıca Bildirilecektir.)
Noter Çekiliş Yeri:                       Düzce İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu
Program Başlama – Bitiş Tarihi: 23 Ağustos 2021-21 Aralık 2021

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Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında;
Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (1 Kişi)
Düzce İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü (1 Kişi)
Düzce Konuralp Müzesi Müdürlüğü (1 Kişi)
Konuralp Antik Tiyatro Kazı Çalışmaları (5 Kişi) 4 ay süreli geçici personel alımı yapılacaktır.

4TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER

TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Programlardan yararlanmak isteyen kişilerin İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması, programa müracaat ettiği tarihte 18 yaşını bitirmiş olması, emekli ve malul maaşı almaması, açık öğretim hariç öğrenci olmaması, SGK kayıtlarına göre çalışmıyor (başvuru tarihinden önce 1 ay işsiz) olması gerekmektedir. TYP'den yararlanma süresi, on iki ay içerisinde ayrı ayrı olarak veya bir defada en fazla dokuz aydır. TYP'lere program süresince Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisi katılabilir. Adayların, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre ikamet ettiği ilçenin kontenjanına başvurusu kabul edilecektir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin bekar ve çocuksuz bir kişi için hesaplanan net tutarının bir buçuk (1,5) katını (4,238,85 TL) aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP'ye katılamayacaktır. İlgilenen vatandaşlarımızın, başvurularını İŞKUR e-şube ve ALO-170 iletişim hattı üzerinden 6 Ağustos 2021 Cuma günü saat 23.59 kadar yapmaları gerekmektedir.

5İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR TYP iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanıyor. Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz.Sadece uygulama alanı kısmını seçerek de aramanızı yapabilirsiniz

TYP İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olma adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi’ne kayıt olmalısınız.

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