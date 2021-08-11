İŞKUR TYP başvurusu ne zaman? 2021 Toplum Yararına Programlar (TYP) başvuru tarihi ve katılım şartları!

TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Programlardan yararlanmak isteyen kişilerin İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması, programa müracaat ettiği tarihte 18 yaşını bitirmiş olması, emekli ve malul maaşı almaması, açık öğretim hariç öğrenci olmaması, SGK kayıtlarına göre çalışmıyor (başvuru tarihinden önce 1 ay işsiz) olması gerekmektedir. TYP'den yararlanma süresi, on iki ay içerisinde ayrı ayrı olarak veya bir defada en fazla dokuz aydır. TYP'lere program süresince Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisi katılabilir. Adayların, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre ikamet ettiği ilçenin kontenjanına başvurusu kabul edilecektir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin bekar ve çocuksuz bir kişi için hesaplanan net tutarının bir buçuk (1,5) katını (4,238,85 TL) aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP'ye katılamayacaktır. İlgilenen vatandaşlarımızın, başvurularını İŞKUR e-şube ve ALO-170 iletişim hattı üzerinden 6 Ağustos 2021 Cuma günü saat 23.59 kadar yapmaları gerekmektedir.