İŞKUR TYP başvurusu ne zaman? 2021 Toplum Yararına Programlar (TYP) başvuru tarihi ve katılım şartları!
İŞKUR TYP başvurusu gündemde yer almayı sürdürüyor. Geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan Toplum Yararına Programlarına başvurular için ilk ilan yayınlandı. Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Çevre Temizliği" işlerinde çalıştırılmak üzere 4 (dört) ay süreli 8 (sekiz) Geçici personel alınacağını bildirdi. MEB güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımı başvuruları da yine İŞKUE üzerinden yapılacak. Peki, İŞKUR TYP başvurusu ne zaman? İşte, 2021 yılı TYP başvuru tarihi ve katılım şartları hakkında ayrıntılı bilgiler...
İŞKUR TYP başvuruları iş arayan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdam sağlamak amacıyla gerçekleşen Toplum Yararına Programlar kapsamında . Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işçi alımı ilanı yayınladı. Başvuruda bulunmak isteyen kişilerin; 2-6 Ağustos 2021 tarihleri arasında www.iskur.gov.tr e-şube veya ALO-170 iletişim hattı üzerinden başvurularını gerçekleştirecekler. Diğer TYP iş ilanları da İŞKUR tarafından güncel olarak yayınlanmaya devam edecek. Ancak şuan için MEB ilanı yayınlanmadı.
DÜZCE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ TYP İŞÇİ ALIMI TARİHLERİ
Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde; 23 Ağustos 2021 - 21 Aralık 2021 tarihleri arasında "Restorasyon, Tarihi ve Kültürel Mirasın korunması ile Çevre Temizliği" işlerinde çalıştırılmak üzere 4 (dört) ay süreli 8 (sekiz) Geçici personel alınacaktır.
Katılımcı Başvuru Tarihleri : 2 Ağustos 2021- 6 Ağustos 2021
Noter Çekiliş Tarihi: 12 Ağustos 2021(Saati Ayrıca Bildirilecektir.)
Noter Çekiliş Yeri: Düzce İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu
Program Başlama – Bitiş Tarihi: 23 Ağustos 2021-21 Aralık 2021
Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında;
Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (1 Kişi)
Düzce İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü (1 Kişi)
Düzce Konuralp Müzesi Müdürlüğü (1 Kişi)
Konuralp Antik Tiyatro Kazı Çalışmaları (5 Kişi) 4 ay süreli geçici personel alımı yapılacaktır.