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Haber Giriş: 28 Ekim 2020 - 16:30 | 

İSKİ 28 Ekim su kesintisi programı: İstanbul'da (Üsküdar, Şişli, Silivri) sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), günlük su kesintisi programını paylaştı. İSKİ’nin 28 Ekim tarihli planlı bakım programına göre, Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Kesintilerden etkilenen İstanbul ilçelerinde ve mahallelerinde ikamet edenler su kesintilerinin sona ereceği saati araştırıyor. Peki, İstanbul’da su kesintisi ne zaman sona erecek? İşte 28 Ekim su kesintisi programı…

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İstanbul’un bazı ilçelerine şebeke hattı arızası nedeniyle su verilemiyor. İSKİ, su kesintisi ilçeleri, mahalleleri ve çalışma başlangıç-bitiş saatini resmi sayfası üzerinden paylaştı. İSKİ 28 Ekim planlı su kesintisi programına göre, Silivri, Üsküdar, Şişli, Sultanbeyli, Büyükçekmece, Eyüpsultan ilçelerinde belirli saatlerde su kesintisi yaşanacak.

2İSKİ 28 EKİM SU KESİNTİSİ PROGRAMI
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İSKİ 28 EKİM SU KESİNTİSİ PROGRAMI

Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.

3İSKİ 28 EKİM SU KESİNTİSİ PROGRAMI
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İSKİ 28 EKİM SU KESİNTİSİ PROGRAMI

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bağcılar

Etkilenen Mahalleler

:

Kazım Karabekir Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

28.10.2020 15:55

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Başakşehir

Etkilenen Mahalleler

:

Şahintepe Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

28.10.2020 14:14

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler

:

Mithatpaşa Mah,Mimar Sinan Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

28.10.2020 14:34

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2020 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler

:

Necip Fazıl Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

28.10.2020 15:15

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Silivri

Etkilenen Mahalleler

:

Kavaklı Mah[Kavaklı Cumhuriyet Mah],Hürriyet Mah

Arıza Sebebi

:

200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

28.10.2020 13:41

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

Valide I Atik Mah,Murat Reis Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

28.10.2020 11:27

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2020 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Şişli

Etkilenen Mahalleler

:

Merkez Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

28.10.2020 16:01

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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