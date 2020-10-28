Gündem Haber Giriş: 28 Ekim 2020 - 16:30 | 28 Ekim 2020 - 16:30

İSKİ 28 Ekim su kesintisi programı: İstanbul'da (Üsküdar, Şişli, Silivri) sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), günlük su kesintisi programını paylaştı. İSKİ’nin 28 Ekim tarihli planlı bakım programına göre, Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Kesintilerden etkilenen İstanbul ilçelerinde ve mahallelerinde ikamet edenler su kesintilerinin sona ereceği saati araştırıyor. Peki, İstanbul’da su kesintisi ne zaman sona erecek? İşte 28 Ekim su kesintisi programı…