İSKİ 28 Ekim su kesintisi programı: İstanbul'da (Üsküdar, Şişli, Silivri) sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), günlük su kesintisi programını paylaştı. İSKİ’nin 28 Ekim tarihli planlı bakım programına göre, Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Kesintilerden etkilenen İstanbul ilçelerinde ve mahallelerinde ikamet edenler su kesintilerinin sona ereceği saati araştırıyor. Peki, İstanbul’da su kesintisi ne zaman sona erecek? İşte 28 Ekim su kesintisi programı…
İstanbul’un bazı ilçelerine şebeke hattı arızası nedeniyle su verilemiyor. İSKİ, su kesintisi ilçeleri, mahalleleri ve çalışma başlangıç-bitiş saatini resmi sayfası üzerinden paylaştı. İSKİ 28 Ekim planlı su kesintisi programına göre, Silivri, Üsküdar, Şişli, Sultanbeyli, Büyükçekmece, Eyüpsultan ilçelerinde belirli saatlerde su kesintisi yaşanacak.
İSKİ 28 EKİM SU KESİNTİSİ PROGRAMI
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bağcılar
Etkilenen Mahalleler
:
Kazım Karabekir Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
28.10.2020 15:55
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Başakşehir
Etkilenen Mahalleler
:
Şahintepe Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
28.10.2020 14:14
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler
:
Mithatpaşa Mah,Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
28.10.2020 14:34
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2020 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler
:
Necip Fazıl Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
28.10.2020 15:15
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Silivri
Etkilenen Mahalleler
:
Kavaklı Mah[Kavaklı Cumhuriyet Mah],Hürriyet Mah
Arıza Sebebi
:
200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
28.10.2020 13:41
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler
:
Valide I Atik Mah,Murat Reis Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
28.10.2020 11:27
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2020 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Şişli
Etkilenen Mahalleler
:
Merkez Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
28.10.2020 16:01
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.