İSG sınav yerleri nasıl öğrenilir? İSG/2 saat kaçta? İşte İSG sınav giriş belgesi alma ekranı

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayınfotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur.Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğrafolmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerininrenkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır.Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi biryazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınavgününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesigönderilmeyecektir.



Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanındabulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.



Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarınısınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade birkıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önündehazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son dereceönemlidir.



Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden,şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınavagireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde sugetirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesindenbaşka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmalarızorunludur:Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı

Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar



